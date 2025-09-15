David Labreure, Louis-Ferdinand Céline, d'un Paris l'autre

Du quartier du Palais-Royal à Montmartre puis à Meudon, le Paris de Céline est aussi celui des fastes de la Belle Époque, de la misère des banlieues sordides, de la médecine en dispensaire, de la bohème de l’entre-deux-guerres, des heures noires de la collaboration et, enfin, de l’ultime refuge en bord de Seine où l’écrivain maudit achève de sculpter sa légende.

Ce ne sont pas les monuments ou les belles avenues qui nourrissent la verve célinienne mais plutôt les faubourgs, le petit peuple, la rue au ras du pavé. L’écrivain y puise le matériau d’une comédie humaine qui fait écho à ses propres amertumes et ne cesse de brosser le portrait ambivalent d’une ville qu’il rejette par bien des aspects mais dont il ne peut fondamentalement se passer.

David Labreure, docteur en lettres modernes, a consacré sa thèse à Céline et l’hygiénisme. Il est par ailleurs directeur du musée et du centre d’archives Maison d'Auguste Comte et a publié Le Paris d’Auguste Comte (éditions Alexandrines, 2022), Céline le médecin-écrivain (éditions Bartillat, 2023) et Auguste Comte. Amour, ordre et progrès (éditions Calype, 2025). Il co-dirige avec Annie Petit la collection « Positivismes & Cie » aux éditions Hermann.