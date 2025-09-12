Noëlle Benhamou, Boule de suif dans tous ses états. Adaptations et réécritures (XIXe-XXIe siècles)
« Boule de suif » (1880), nouvelle des Soirées de Médan, a fait connaître Maupassant au public parisien. On sait moins que l’histoire de son héroïne normande a donné lieu à de multiples adaptations et réécritures de 1884 à nos jours, dans les arts (peinture, dessin, théâtre, cinéma, télévision, opéra, comédie musicale, bande dessinée) et dans de multiples pays (Allemagne, Angleterre, Autriche, Espagne, États-Unis, France, Italie, URSS). Noëlle Benhamou fait ici le point sur les différentes approches et les messages transmis par les adaptateurs qui se sont appropriés le texte de Maupassant pour en fournir leur propre lecture à travers des arts ayant chacun une esthétique particulière. Dans cet essai sont analysées les réécritures du personnage maupassantien de la prostituée patriote, qui devient une figure de la Résistance à travers le monde, acquérant ainsi un statut de mythe littéraire.
Table des matières
Remerciements
Introduction
Chapitre premier. Naissance et succès d’une figure littéraire
Comment Boule de suif vint à Maupassant
Un modèle réel : Adrienne Legay
Entre Manon et Marguerite
L’aventure des Soirées de Médan
La naissance d’un écrivain
« Boule de suif », un chef-d’œuvre
Une héroïne normande, un succès européen
La marque des illustrateurs
Diffusion de la nouvelle maupassantienne
Une nouvelle traduite rapidement en Europe
Une diffusion internationale
Élisabeth Rousset et son créateur
Boule de suif, reine d’une journée : Le Nouveau Décaméron
Maupassant lié à sa créature de papier
Chapitre II. La prostituée au grand cœur
L’avènement de la prostituée patriote
La guerre de 1870
Le Prussien stéréotypé
L’héroïne et la catin
Figure de la France
La métaphore de la nourriture
Femmes honnêtes, doubles discrets
Cornudet, l’alter ego
L’autre déclassé
La Bonapartiste vs le Démocrate
Chapitre III. Boule de suif et ses réécritures
Entre plagiat et récupération
« Stage to Lordsburg » (1937) d’Ernest Haycox
« Pallina » (1961) de Giorgio Scerbanenco
Boule de suif en bande dessinée
Boule de suif (1976) de Dino Battaglia
Boule de Suif (2008) de Li-An
Chapitre IV. Les avatars artistiques de l’héroïne normande
Boule de suif au théâtre
La tentation théâtrale de Guy de Maupassant
Boule de suif (1902) d’Oscar Méténier
Roly Poly (1940) de Lennox Robinson
Hôtel du Commerce (1944) de Fritz Hochwälder
Roly-Poly (1973) de Barry Leslie Hillman
Mademoiselle Rousset (1979) de Wyn Davis
Adaptations et réécritures théâtrales (La Folle Envie, La Putain au grand cœur, Boule de suif, Boule de suif. Tribute to Maupassant, Boule de suif)
Boule de suif en musique
Elisabetta (1971) de Giulio Viozzi
Boule de suif (1978) de Jean Meyer
The Greater Good or the Passion of Boule de suif (2006) de Philip Littell
Une fille qu’on appelle Boule de suif (2013) d’Isabelle Aboulker
Boule de suif au cinéma
Des adaptations plus ou moins libres de la nouvelle
Pyshka (1934) de Mikhaïl Romm
Mademoiselle Fifi (1944) de Robert Wise
Boule-de-Suif (1945) de Christian-Jaque
Boule de suif à la télévision
La fille Rousset sur le petit écran
Boule de suif (2011) de Philippe Bérenger
Chapitre V. Réécritures et recréations
Une petite bonne femme nommée Boule de suif
Une figure de la Résistance
La putain et la maman
L’ombre de Rachel
Du titre à la réécriture
Scènes à faire
Scènes escamotées
Scènes et personnages ajoutés
Intertextes et intermédialité
Contamination des nouvelles de guerre maupassantiennes
Références littéraires et artistiques exogènes
Adaptation et humour
Conclusion
Annexes
Chronologie des adaptations de « Boule de suif » sous toutes ses formes
Dates des premières traductions de « Boule de suif »
Quelques représentations de Boule de suif
Bibliographie
Index