Noëlle Benhamou, Boule de suif dans tous ses états. Adaptations et réécritures (XIXe-XXIe siècles)

« Boule de suif » (1880), nouvelle des Soirées de Médan, a fait connaître Maupassant au public parisien. On sait moins que l’histoire de son héroïne normande a donné lieu à de multiples adaptations et réécritures de 1884 à nos jours, dans les arts (peinture, dessin, théâtre, cinéma, télévision, opéra, comédie musicale, bande dessinée) et dans de multiples pays (Allemagne, Angleterre, Autriche, Espagne, États-Unis, France, Italie, URSS). Noëlle Benhamou fait ici le point sur les différentes approches et les messages transmis par les adaptateurs qui se sont appropriés le texte de Maupassant pour en fournir leur propre lecture à travers des arts ayant chacun une esthétique particulière. Dans cet essai sont analysées les réécritures du personnage maupassantien de la prostituée patriote, qui devient une figure de la Résistance à travers le monde, acquérant ainsi un statut de mythe littéraire.

Table des matières

Remerciements

Introduction

Chapitre premier. Naissance et succès d’une figure littéraire

Comment Boule de suif vint à Maupassant

Un modèle réel : Adrienne Legay

Entre Manon et Marguerite

L’aventure des Soirées de Médan

La naissance d’un écrivain

« Boule de suif », un chef-d’œuvre

Une héroïne normande, un succès européen

La marque des illustrateurs

Diffusion de la nouvelle maupassantienne

Une nouvelle traduite rapidement en Europe

Une diffusion internationale

Élisabeth Rousset et son créateur

Boule de suif, reine d’une journée : Le Nouveau Décaméron

Maupassant lié à sa créature de papier

Chapitre II. La prostituée au grand cœur

L’avènement de la prostituée patriote

La guerre de 1870

Le Prussien stéréotypé

L’héroïne et la catin

Figure de la France

La métaphore de la nourriture

Femmes honnêtes, doubles discrets

Cornudet, l’alter ego

L’autre déclassé

La Bonapartiste vs le Démocrate

Chapitre III. Boule de suif et ses réécritures

Entre plagiat et récupération

« Stage to Lordsburg » (1937) d’Ernest Haycox

« Pallina » (1961) de Giorgio Scerbanenco

Boule de suif en bande dessinée

Boule de suif (1976) de Dino Battaglia

Boule de Suif (2008) de Li-An

Chapitre IV. Les avatars artistiques de l’héroïne normande

Boule de suif au théâtre

La tentation théâtrale de Guy de Maupassant

Boule de suif (1902) d’Oscar Méténier

Roly Poly (1940) de Lennox Robinson

Hôtel du Commerce (1944) de Fritz Hochwälder

Roly-Poly (1973) de Barry Leslie Hillman

Mademoiselle Rousset (1979) de Wyn Davis

Adaptations et réécritures théâtrales (La Folle Envie, La Putain au grand cœur, Boule de suif, Boule de suif. Tribute to Maupassant, Boule de suif)

Boule de suif en musique

Elisabetta (1971) de Giulio Viozzi

Boule de suif (1978) de Jean Meyer

The Greater Good or the Passion of Boule de suif (2006) de Philip Littell

Une fille qu’on appelle Boule de suif (2013) d’Isabelle Aboulker

Boule de suif au cinéma

Des adaptations plus ou moins libres de la nouvelle

Pyshka (1934) de Mikhaïl Romm

Mademoiselle Fifi (1944) de Robert Wise

Boule-de-Suif (1945) de Christian-Jaque

Boule de suif à la télévision

La fille Rousset sur le petit écran

Boule de suif (2011) de Philippe Bérenger

Chapitre V. Réécritures et recréations

Une petite bonne femme nommée Boule de suif

Une figure de la Résistance

La putain et la maman

L’ombre de Rachel

Du titre à la réécriture

Scènes à faire

Scènes escamotées

Scènes et personnages ajoutés

Intertextes et intermédialité

Contamination des nouvelles de guerre maupassantiennes

Références littéraires et artistiques exogènes

Adaptation et humour

Conclusion

Annexes

Chronologie des adaptations de « Boule de suif » sous toutes ses formes

Dates des premières traductions de « Boule de suif »

Quelques représentations de Boule de suif

Bibliographie

Index