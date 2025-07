Louise Daubigny, "Rien sans l'esprit". Les Libertins spirituels entre Nérac et Genève

En 1545, Calvin publie son traité Contre la secte phantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituelz, dans lequel il dénonce les libertins spirituels, un mouvement religieux alors obscur, actif en France dans les années 1530 à 1560, et qui a laissé bien peu de traces. Cette « secte » venue des Flandres, « peste mortelle et pernicieuse » pour Calvin et qui représente selon lui un « danger mortel » pour les croyants, reçoit pourtant l’oreille attentive de Marguerite de Navarre. Plusieurs libertins, dont Quentin Thierry, Claude Perceval et Antoine Pocque, sont ainsi accueillis à la cour de la reine de Navarre, laquelle se dira courroucée par le traité du réformateur. Il s’agit donc dans cet ouvrage d’étudier en quoi l’idéologie véhiculée par les membres de la secte a pu provoquer une rupture aussi totale entre deux figures majeures de la Renaissance, en déterminant ce qui faisait de ce mouvement, à la fois une menace fondamentale pour la Réforme de Calvin, et une source de réflexion religieuse et même d’inspiration pour Marguerite de Navarre.

Sommaire

INTRODUCTION — Origines du mot “ libertin ” — Quelques sources primaires : la vision des réformateurs — Des liens avec la reine Marguerite de Navarre — Quelques éléments de doctrine — Une énigme pour les historiens

PREMIÈRE PARTIE : Rectifications et mises au point historiques sur les libertins spirituels

Chapitre premier. Des Flandres à la cour de Marguerite de Navarre : 1530-1539

Chapitre II. Contexte de la rédaction du Traité contre les libertins spirituels : 1540-1545

Chapitre III. Le devenir du libertinisme spirituel après 1545

DEUXIÈME PARTIE Calvin contre les libertins spirituels

Chapitre IV. Figure du libertin chez Calvin et les réformateurs.

Chapitre V. Le libertin, un anti-réformé dont il importe de se démarquer

Chapitre VI. Enjeux et traditions de l’exégèse biblique pour Calvin et pour les libertins spirituels

TROISIÈME PARTIE : Marguerite de Navarre protectrice des libertins spirituels

Chapitre VII. Du cercle de Meaux au libertinisme spirituel.

Chapitre VIII. Étude lexicale : quelques termes privilégiés par les libertins spirituels

Chapitre IX. Le libertinisme à l’œuvre chez Marguerite de Navarre

QUATRIÈME PARTIE : D’un texte à l’autre, analyse de quelques textes dits « libertins »

Chapitre X. Les huit Traités mystiques publiés par Charles Schmidt

Chapitre XI. Quatre nouveaux traités découverts par Georges Jaujard

Chapitre XII. Théâtre et palinods de Pierre Du Val

Conclusion

Annexes — « Coq-à-l’âne » d’Antoine Pocque — Correspondances

