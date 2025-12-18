Études de lettres, n° 327 : "L'arbre à lettres. Leçons inaugurales 2024-2025" (éd. Léonard Burnand, Danielle van Mal-Maeder)

Quel est le point commun entre les murs de Pompéi, les maîtres à danser à l’âge baroque, la peinture hollandaise, la poésie indienne, la séparation des langues chez les enfants bilingues, les dispositifs infrarouges au cinéma et les enjeux éthiques liés à la robotique sociale?

Tous ces sujets, et d’autres encore, ont été explorés avec originalité et érudition dans le cadre des leçons inaugurales prononcées par les professeures et professeurs récemment nommés à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. En 2024 et 2025, deux journées exceptionnelles ont été dédiées à l’accueil de ces nouveaux membres du corps professoral. Rassemblant les articles issus de ces leçons, ce volume témoigne ainsi de la foisonnante diversité des approches disciplinaires déployées au sein de la Faculté, tout en illustrant les convergences qui forgent l’unité de l’arbre à lettres lausannois.

—

What do the walls of Pompeii, Baroque-era dancing masters, Dutch painting, Indian poetry, bilingual children’s language separation, infrared devices in cinema and photography, and the ethical challenges of social robotics have in common?

All these subjects –and many others –were explored with originality and scholarly depth in the inaugural lectures delivered by newly appointed professors at the Faculty of Arts of the University of Lausanne. In 2024 and 2025, two exceptional days were dedicated to welcoming these new members of the professorial body. Bringing together articles stemming from these lectures, this volume showcases the vibrant diversity of disciplinary approaches within the Faculty, while also illustrating the convergences that sustain the unity of Lausanne’s flourishing arbre à lettres.

—

Sommaire

Introduction [Texte intégral]Léonard Burnand

Glorious bastards: voleurs, parjures et manipulateurs du langage en Grèce archaïque [Texte intégral]Ombretta Cesca

Faire parler les murs: les innovations des bâtisseurs romains à Pompéi [Texte intégral]Hélène Dessales

Le sens des objets: Les pratiques religieuses d’époques celtiques et romaines [Texte intégral]Matthieu Demierre

Les médecins arabes, penseurs d’Occident (XIIIe-XVe siècle) [Texte intégral]Joël Chandelier

En cadence: le violon du maître à danser en France à l’âge baroque [Texte intégral]Constance Frei

Autoportrait en asperge : Autour d’un tableau d’Adriaen Coorte [Texte intégral]Jan Blanc

L’héroïne indienne a-t-elle un visage? Parcours dans la poésie de langue braj et la peinture miniature (XVIIe-XIXe siècles) [Texte intégral]Nadia Cattoni

L’art après l’histoire: Le musée imaginaire comme modèle de l’art des années 1950-1960 [Texte intégral]Maria Stavrinaki

Voir au-delà du spectre: les infra-mondes de la sensibilité photochimique [Texte intégral]Federico Pierotti

Invues: Image, écriture, théorie. un programme de recherches en littérature générale et comparée [Texte intégral]Marie Kondrat, Boris Colinas, Cécile Neeser et Irène Le Roy Ladurie

Normes linguistiques émergentes dans le monde postcolonial: le cas de l’anglais namibien [Texte intégral]Gerald Stell

La séparation linguistique chez les enfants bilingues: Idées préconçues et perspectives de recherche [Texte intégral]Esther de Leeuw

La robotique sociale: éléments d’un cadre d’évaluation éthique [Texte intégral]Raffaele Rodogno

Coda [Texte intégral]Danielle van Mal-Maeder