Belphégor, vol. 23-2 : "Polar et démocratie"

Le roman policier, dont l’apparition au milieu du XIXe siècle coïncide avec l’avènement de l’État de droit libéral, entretient avec la démocratie une relation toute dialectique. C’est cette relation qu’envisagent les contributions ici réunies, issues du colloque international « Roman policier et démocratie », qui s’est tenu à Paris du 22 au 25 juin 2023, organisé par le Centre de Recherches Anglophones (Université Paris Nanterre) et Queen’s University Belfast, en partenariat avec le Centre de recherches pluridisciplinaires multilingues (Université Paris Nanterre) et la BILIPO.

La recherche récente, étudiant la relation entre le roman policier et les institutions, a démontré qu’il est productif de mettre l’histoire du genre en rapport avec le développement et la consolidation des États libéraux occidentaux2.

D’autre part, il est hors de doute que la « littérarisation de la démocratie », phénomène déjà biséculaire de la mise en récit des valeurs et des principes démocratiques dans les textes littéraires3 concerne aussi, et au tout premier chef, les littératures policières. Il est non moins certain que celles-ci sont également devenues une littérature de la crise démocratique, enregistrant, annonçant et dénonçant les multiples faillites du politique4. S’appuyant sur ces approches, la présente publication vise à les étendre dans deux directions.

—

Sommaire en ligne via OpenEdition…

Dossier: Polar et démocratie

Dominique Jeannerod, Andrew Pepper et Benoît Tadié

Introduction [Texte intégral]

1. Imaginaires politiques

Christophe Gelly

Raymond Chandler’s America and the Democratic Ideal [Texte intégral]

Julien Campagna

Féodalités, choralités, langages : figures plurielles de l’émancipation dans le roman noir de Jack O’Connell [Texte intégral]

Jean-Philippe Gury

Guerre d’Espagne : le roman policier français au service de la République [Texte intégral]

Émilie Guyard

Le polar espagnol post 15-M, entre illusion et désillusion d’un renouveau démocratique : l’exemple de la série Eladio Monroy (Alexis Ravelo) [Texte intégral]

Alice Jacquelin

Le roman noir est-il encore politique ? Figures de l’extrême-droite dans le polar contemporain [Texte intégral]

2. Polarisations culturelles

Gérald Peloux

Le roman policier japonais, entre démocratie balbutiante et montée du militarisme (1923-1945) [Texte intégral]

Estelle Jardon

What the Proletariat Didn’t Read: Sidney M. Biddell’s “Mystery League” (1930-1933) or a Book Publisher’s Quest for Popular Magazine Readers [Texte intégral]

Clare Rolens

Mona Lisa Smiles: Copies and Originals in Vera Caspary’s Laura (1942) and Rian Johnson’s Glass Onion (2022) [Texte intégral]

Sybila Guéneau

Une lecture punk du néo-polar : critique sociale, violence et esthétique du trash [Texte intégral]

3. Crise des institutions ?

Richard Williams

“He defies the law—and gets justice”: Erle Stanley Gardner's Perry Mason skating on thin ice with the authorities of the democratic state [Texte intégral]

Gianluca Parolin

Don’t Try This at Home: Interwar Parodies of Crime Fiction in the Eastern Mediterranean [Texte intégral]

Nicolas Bareït

Défense et illustration de la peine de mort dans le roman policier à énigme [Texte intégral]

Àlex Martín Escribà

La figure de l’agent de police dans le roman policier espagnol : de la répression à la démocratie [Texte intégral]

Lucie Amir

« Bon flic » : quelques éléments sur l’image de la police dans le polar français contemporain [Texte intégral]

Camille Bouzereau

Le mot démocratie dans le roman policier : les potentialités d’une analyse quantitative [Texte intégral]

Varia

Olivier Caïra

Gotham City livrée aux rôlistes : une franchise majeure adaptée en jeu de rôle [Texte intégral]

Comptes-rendus

Vittorio Frigerio

Louis Boussenard. Monsieur… Rien ! Aventures extraordinaires d’un homme invisible. [Texte intégral]

Nicolas Labarre

Jorge J. Santos et Patrick S. Lawrence (dir.), Out of the Gutters. Obscenity, Censorship and Transgression in American Comics [Texte intégral]

Nicolas Gauthier

Steffie Van Neste. Alexandre Dumas ou la curiosité moderne. [Texte intégral]

Marc Vervel

Isabelle Rachel Casta (dir.), « Polar et surnaturel… l’enquête des morts » [Texte intégral].