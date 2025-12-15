French Studies Bulletin, vol. 47.1

Publié pour le compte de la Society for French Studies, French Studies Bulletin.est la revue compagne de French Studies.

Ce numéro comprend un entretien avec l’écrivain haïtien Jean D’Amérique consacré à la situation actuelle en Haïti, ainsi qu’un entretien avec Martin Crowley et David Evans à l’occasion de la passation de la rédaction en chef de la revue French Studies, portant sur les enjeux et les orientations futures de la discipline.

Table of contents Volume 47.1

RESEARCH ARTICLES

QUAND MEMNON DEVIENT ZADIG

GILLIAN PINK

‘C’EST L’HUMANITÉ QUI EST EN DANGER EN HAÏTI’: ENTRETIEN AVEC JEAN D’AMÉRIQUE

STÉPHANE SAINTIL

WHITHER FRENCH STUDIES? AN INTERVIEW WITH MARTIN CROWLEY AND DAVID EVANS

MADELEINE CHALMERS

REPORTS

REPORTS ON CONFERENCES AND OTHER ACTIVITIES

SHEELA MAHADEVAN

POSTGRADUATE BULLETIN BOARD

POSTGRADUATE BULLETIN BOARD

TOBIAS BARNETT

SFS NEWS

SFS NEWS: GIOVANNI MENEGALLE

SFS ANNUAL CONFERENCE IN LEICESTER

R. GAPPER BOOK PRIZE

RESEARCH MONOGRAPHS IN FRENCH STUDIES (LEGENDA/MHRA)

RESEARCH SUPPORT FUNDING

French Studies Bulletin fait désormais partie de LUP Open Languages, une initiative « Subscribe to Open » visant à rendre les recherches de haute qualité en langues, littératures et cultures librement accessibles. Grâce au soutien des établissements abonnés, les travaux les plus récents peuvent être mis à disposition gratuitement dans le monde entier, tandis que les abonnés bénéficient d’un accès en ligne exclusif aux riches archives de la revue, une ressource précieuse pour la recherche et l’enseignement.

