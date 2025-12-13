Monica Gorza, L'autobiographie à l'épreuve de la confession. Penser avec Paul Ricoeur

La philosophie a longtemps ignoré l’autobiographie. Paul Ricœur vient rompre ce silence.

Que révèle le geste de se raconter ? Que signifie donner voix à son passé, à ses doutes, à ses aveux ? Que se joue-t-il, pour la pensée, dans l’acte de confession ?

Cet ouvrage retrace la généalogie et les métamorphoses de l’autobiographie avant d’interroger le concept de confession à la croisée de perspectives théologiques, littéraires et philosophiques. C’est dans cet entrelacs que Ricœur inscrit sa réflexion originale sur la narration de soi. En traversant les frontières mouvantes entre autobiographie et confession, autoportrait et examen de conscience, le philosophe explore les multiples figures de la confession dans les champs psychanalytique, juridique et religieux – autant de lieux où l’humain cherche à se dire.

Mais peut-on toujours rendre compte, par les mots, de l’expérience vécue ? Que devient le récit lorsque la souffrance en efface la trace ? Est-il encore possible, alors, de témoigner de la singularité d'une vie ?

Ce livre revisite l’œuvre ricœurienne à la lumière de voix contemporaines – Jean-Luc Nancy, Jacques Derrida, Michaël Levinas et Danielle Cohen-Levinas – pour interroger ce que signifie, aujourd’hui, raconter et se raconter, témoigner d’une existence – d’un nom – à chaque fois unique.

Monica Gorza est docteure en philosophie (université Sorbonne Paris IV), spécialiste de Paul Ricœur.