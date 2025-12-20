Jean-Jacques Rousseau, La paix perpétuelle ? (éd. B. Bernardi, C. Spector)

Textes suivis de deux études par B. Bernardi et C. Spector.

Dans son Projet de paix perpétuelle, l’Abbé de Saint-Pierre appelait à former une « République européenne » qui garantisse la paix entre les États et les protège des agressions, tout en laissant à chacun la plénitude de sa souveraineté.

Rousseau propose à la fois un « Extrait » afin d’argumenter au mieux en sa faveur, et un « Jugement » destiné à jauger le réalisme de son prédécesseur. Si le projet de confédération européenne suscite l’enthousiasme, sa réalisation demeure impossible dans l’Europe du XVIIIe siècle, dominée par les monarques. Il faut s’y résoudre : le principe de souveraineté les incite plutôt à « étendre leur domination au-dehors et la rendre plus absolue au-dedans ».