Hyperborea. Revista de ensayo y creación, n° 8

Hyperborea. Revista de ensayo y creación est une revue numérique annuelle portant sur la littérature, l’art et le cinéma publiée par le Laboratoire Texte, image et société [LabTIS], qui fonctionne dans la Sede Andina de l’Université Nationale de Río Negro depuis 2016.

Les sections de la revue reposent essentiellement sur des critères d’un comité de rédaction en étroite relation avec une direction qui réunissent professeurs et chercheurs de l’Université de Río Negro, l’Université de Buenos Aires, l’Université de La Plata, l'Université de Rosario, l'Université Paris Sorbonne, l'Institut de Recherches Bibliographiques de l'Université Nationale Autonome du Mexique, la Commission Nationale de Recherche Scientifique et Technique du Chili [CONICYT] et le Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique de la République Argentine [CONICET]; certains d’entre eux sont aussi traducteurs, écrivains et réalisateurs de films d’auteur.

HYPERBOREA. REVISTA DE ENSAYO Y CREACIÓN 8 (2025)

INDEX Nro. 8 (2025)



Mare Sugenum

Verónica Pérez, «La configuración iconográfica de la cautiva: del esteticismo romántico a la construcción ideológica del imaginario nacional argentino»

Paula Zori, «El enfoque y el desenfoque fin-de-siècle: la representación de la mujer entre Villiers y Charcot»

Paula Poenitz, «El “secreto” del arte: naturaleza y abstracción en Secreto de un hombre de Franz Werfel»

Pablo Unda, «Del lienzo a la ficción: la écfrasis como motor narrativo en La Fragata de las máscaras (1996) de Tomás de Mattos»

Andrés Grillo, «Tres obras de vanguardia en Miltín 1934 de Juan Emar. Didáctica, ficción y renovación para las artes plásticas chilenas de 1930»

Florencia Llarrull, «Quietud y reserva del tiempo: la memoria cinematográfica y “los pensamientos de una persona cualquiera en medio del mundo” en Le Mystère Koumiko (1965)»

Manet et Manebit

Laura Petrecca, Poemas e introducción de la autora: «Poemas, piedras, imágenes»

Kino Labtis

Rubén Guzmán, «Sobre un manifiesto de cine independiente — Speed (1987)»

Haynes, Scott, Oliver Hockenhull y Doug Chomyn, «Manifesto/Manifiesto» (versión bilingüe)

Haynes, Scott, Oliver Hockenhull y Doug Chomyn, «Manifesto» (versión facsimilar)

Afinidades electivas

Guadalupe Garione, «Acerca/sobre/desde el cuerpo a cuerpo con el territorio que habitamos: lecturas, alianzas y arte en Hilda Zagaglia. De lo inasible a lo visible»

Natalia Accossano Pérez, «“Un haz de imágenes rotas.” Reseña de Ruinas, vestigios, restos. Hacia una definición de una estética de la degradación en la literatura y cultura inglesas, compilado por Lucas Margarit y María Inés Castagnino»

Fedra Roberto, «El Escenario como Útero: reseña sobre una performance de Astrid Gómez Grosschadl»

Hyperborea lance aussi un appel à contributions pour la section d’articles relevant de recherches et évalués par des pairs [peer-review], « Mare Sugenum ».

Les contributions en espagnol, français ou anglais doivent être envoyées par e.mail en fichiers joints (Word format, max. 15.000 mots) avec un résumé (max. 100 mots) en format MLA.

Pour plus d’information: https://www.hyperborea-labtis.org/en/node/68

Dans le cas de contributions sur des questions contemporaines, les articles axés sur des idées plutôt que sur des personnes sont encouragés.

Date limite de réception de contributions adressées à hyperborea@hyperborea-labtis.org le 30 Juin 2026.

Directeurs: Ana Lía Gabrieloni / Rubén Guzmán

Coordination de rédaction: Silvia Tomas

Comité scientifique: José Emilio Burucúa, Universidad Nacional de San Martín, Argentine / Nora Catelli, Universitat de Barcelona, Espagne /Ana María Gargatagli, Universitat Autònoma de Barcelona, Espagne / James A. W. Heffernan, ✝2024, Dartmouth College, Estados Unidos / W. J. T. Mitchell, University of Chicago, États Unis / Pablo Oyarzún, Universidad de Chile, Chili / David Scott, University of Dublin, Irlande / Graciela Speranza, Universidad Torcuato Di Tella, Argentine / Wendy Steiner, University of Pennsylvania, États Unis / Bernard Vouilloux, Université Paris-Sorbonne, France