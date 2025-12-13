Critique, n° 943 : "2025, l'année critique"
Fidèle à sa vocation de « revue générale des publications françaises et étrangères », Critique propose ici une « revue » de l’année éditoriale 2025. Donnant un aperçu de la couleur du temps, ce numéro offre un portrait nécessairement partiel et partial – mais également intempestif – de ce que furent les grands moments de la vie des idées pendant les mois écoulés.
Sommaire :
L’année critique
Marc CERISUELO : L’étrange cas du docteur Bayard
Peter SZENDY : De la photographie restreinte à la photographie générale. Wolfgang Tillmans au Centre Pompidou
Rien ne nous y préparait – tout nous y préparait
Anne LAFONT : L’esthétique sociale selon Wole Soyinka
Clélia ZERNIK : Le poète en enquêteur
Pierre VINCLAIR : Le Fantôme de saint Jérôme
Marielle MACE : « Des phrases pour la suite »
Clotilde THOURET : Déplacer les montagnes, ou reprendre pied dans la pente ?
Charles COUSTILLE : Au-dessus des disciplines
Gabrielle RADICA : La philosophe et les projets
Élie DURING : Bachelard, une vie invivable
Vincent DEBAENE : Symétriser Bougainville ?
Thierry HOQUET : Les Lumières entre chien et loup