Critique, n° 943 : "2025, l'année critique"

Fidèle à sa vocation de « revue générale des publications françaises et étrangères », Critique propose ici une « revue » de l’année éditoriale 2025. Donnant un aperçu de la couleur du temps, ce numéro offre un portrait nécessairement partiel et partial – mais également intempestif – de ce que furent les grands moments de la vie des idées pendant les mois écoulés.



Sommaire :

L’année critique

Marc CERISUELO : L’étrange cas du docteur Bayard

Peter SZENDY : De la photographie restreinte à la photographie générale. Wolfgang Tillmans au Centre Pompidou

Rien ne nous y préparait – tout nous y préparait

Anne LAFONT : L’esthétique sociale selon Wole Soyinka

Clélia ZERNIK : Le poète en enquêteur

Pierre VINCLAIR : Le Fantôme de saint Jérôme

Marielle MACE : « Des phrases pour la suite »

Clotilde THOURET : Déplacer les montagnes, ou reprendre pied dans la pente ?

Charles COUSTILLE : Au-dessus des disciplines

Gabrielle RADICA : La philosophe et les projets

Élie DURING : Bachelard, une vie invivable

Vincent DEBAENE : Symétriser Bougainville ?

Thierry HOQUET : Les Lumières entre chien et loup