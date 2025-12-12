Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, vol. 40-2 : "Traduction et récupération de voix oubliées en France et en Espagne (XXe et XXIe s.)" / "Traducción y recuperación de voces olvidadas en Francia y España (siglos XX y XXI)" (dir. Julie Fintzel et Marian Panchón Hidalgo)

Ce dossier monographique de la revue Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses est le fruit de la collaboration entre Le Mans Université (Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines, Laboratoire 3L. AM) et l’Université de Grenade (Faculté de Traduction et d’Interprétation, groupe de recherche AVANTI). Il s'intéresse à la traduction, à la réception et à la récupération de voix oubliées provenant des deux côtés des Pyrénées.

Élaboré dans une perspective pluridisciplinaire, il réunit neuf contributions de spécialistes en traduction, en littérature espagnole ou française : celles-ci analysent la publication de (re)traductions, au XXIe siècle, de voix qui avaient été réduites au silence au cours du XXe siècle pour diverses raisons (politiques, idéologiques, de genre), et se focalisent sur des autrices et des auteurs espagnols du XXe siècle qui ont été récemment (re)découverts ou (re)traduits en France, ou, à l’inverse, sur des écrivaines et écrivains français du XXe siècle (re)découverts ou (re)traduits en Espagne ces dernières années.

Ces différents textes mettent en lumière le rôle essentiel des traductrices, des traducteurs, des maisons d'édition, dans une société déterminée, pour rendre visibles des autrices et auteurs peu connus ou oubliés. Ils s'interrogent également sur les représentations culturelles que peuvent véhiculer ces (re)traductions, tout en rappelant les liens étroits existant entre traduction, culture et histoire.

Sommaire en ligne…

Préface. Traduction et récupération de voix oubliées en France et en Espagne (XXe et XXIe siècles)

Julie FINTZEL et Marian PANCHÓN HIDALGO

Miradas españolas a Francis Carco: un siglo de recepción y traducciones

Juan CARRILLO DEL SAZ

La recuperación editorial como estrategia de visibilización: el caso de Gabrielle Wittkop en España

Marian RUIZ CANO

Emilia Pardo Bazán : panorama des traductions et image de l’écrivaine en France

Isabelle TAILLANDIER

Une voix féministe oubliée : à propos de la traduction de nouvelles d’Emilia Pardo Bazán (1851-1921)

Amélie FLORENCHIE, Laura DESTAN

Dar a conocer en Francia a un escritor de la generación española del 36: la versión francesa de las Memorias de Ildefonso-Manuel Gil

María Antonia MARTÍN ZORRAQUINO

Femmes et traduction dans le système littéraire galicien. Enjeux idéologiques et littéraires de la récupération et réhabilitation d’Octave Mirbeau en galicien

María Obdulia LUIS GAMALLO

« Hoy encontré tu nombre » : María Cegarra Salcedo et la récupération de poétesses périphériques à travers la traduction

Raphaël ROCHÉ

L’édition bilingue de Versión celeste, de Juan Larrea : un recueil en ses miroirs

Andrea MARTÍNEZ-CHAUVIN

Las aventuras de Nono (Jean Grave, trad. Anselmo Lorenzo, 1902) : paradoxes d’une impérissable fiction libertaire pour la jeunesse

Patricia MAUCLAIR.