Pierre-Anne Forcadet, Corinne Leveleux-Teixeira (dir.), La Nature et le Droit médiéval. Entre savoirs et normes

La Nature et le Droit médiéval. Entre savoirs et normes

Sous la direction de Pierre-Anne Forcadet et Corinne Leveleux-Teixeira

Paris, Classiques Garnier, coll. « POLEN - Pouvoirs, lettres, normes », n° 38, 2025.

Dans un article de 1967, Lynn White attribuait au christianisme médiéval une vision prédatrice du monde. Ce débat, relancé par la crise écologique, reste peu exploré par les juristes. Le présent ouvrage comble ce vide en étudiant les liens entre droit et nature au Moyen Âge.

Existe également en version reliée - EAN 9782406187769- au prix de 90 EUR