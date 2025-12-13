Babacar Mbaye Diop, Annie Hourcade Sciou (dir.), Soin et narrativité. Perspectives interculturelles

Ce livre explore comment le récit, la littérature, l’art et les pratiques culturelles peuvent devenir des instruments de soin. À travers les travaux de séminaires internationaux menés par l’Université de Rouen Normandie et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’ouvrage propose une réflexion pluridisciplinaire et interculturelle sur la vulnérabilité, la guérison et la mémoire. De la littérature sur les blessures morales des soldats à la prise en charge de la maladie mentale en Afrique de l’Ouest, en passant par le conte thérapeutique et les pratiques artistiques en milieu hospitalier, les auteurs montrent que le soin dépasse la médecine traditionnelle ou moderne : il inclut l’écoute, la narration et la valorisation de l’expérience subjective du patient. Le récit devient ainsi un outil de relation, de réparation et de compréhension. Philosophie, littérature, anthropologie, psychologie et arts offrent un regard neuf sur la santé, invitant chercheurs et professionnels à reconnaître la singularité du patient et à considérer culture et histoire personnelle comme vecteurs essentiels de la guérison.

Avec les contributions de : Anke Bédoucha, Anne Boissel, Clémence Delbart-Seye, Mohamadou Moustapha Dieye, Ismahan Soukeyna Diop, Denis Assane Diouf, Dominique Jean, Bah Jean-Pierre Kouakou, Annie Hourcade Sciou, Déborah Lévi-Bertherat, Babacar Mbaye Diop, Cheikh Ndiaye, Khady Ndiaye, Mamadou Sadio Diallo, Moussa Sagna.