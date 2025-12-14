Claire Chatelet, Marie Joqueviel-Bourjea, Protocoles en recherche-création. Des arts numériques à l'écriture créative : les mots en partage

Ce volume s’intéresse à la notion de « protocole » en recherche-création. Il évoque aussi bien les procédures singulières mises en place par l’artiste-chercheur en vue de sa création et sa ressaisie réflexive, que les dispositifs machiniques plus ou moins contraints qu’il œuvre à détourner sous forme critique, ceux, encore, qui disposent à la création dans un environnement collectif, mais aussi le cadrage institutionnel visant à définir les modalités d’évaluation des travaux de recherche (mémoires et thèses en création).

Les champs disciplinaires abordés sont délibérément restreints : les arts numériques et l’écriture créative. L’intention fut de partir des pratiques – celles de « praticiens réflexifs » (Donald Schön), artistes, écrivains, enseignants-chercheurs « embarqués » dans des pratiques « de terrain » – pour penser, mettre en perspective, théoriser des expériences vécues.

Or, ce qui ressort de ces choix, c’est, d’une part, que les arts numériques se réclament bien souvent d’un terreau « littéraire », et que les mots, comme pour l’écriture créative, y occupent une place essentielle ; d’autre part, que le tissage de ces perspectives croisées rend compte de l’ambivalence féconde de protocoles à la jonction entre procédés et processus.

Textes de : Fabienne Abel, Patrice Cervellin, Claire Chatelet, Thierry Fournier, Emmanuelle Jacques, Marie Joqueviel-Bourjea, Juliette Mézenc, Adrien Perrin, AMarie Petitjean, Violaine Sauty, Mattia Scarpulla, Rémi Sohier, Fabien Zocco.