Martin Aurell, Sylvain Gouguenheim (dir.), Les croisades. Histoire et idées reçues

Les livres sur les croisades ne se comptent plus. Nul n'ignore désormais ce qui s'est passé à Clermont en 1095, que les croisés prirent Jérusalem en 1099 ou que Saint Louis mourut devant Tunis en 1270. Mais le terme a fini par perdre en lisibilité, employé à toutes les sauces pour qualifier les conflits et tensions de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle : de George W. Bush en 2001 en passant par les djihadistes de Daesh jusqu'aux diverses " croisades " contre le cancer ou la Covid-19... Afin de conjurer l'histoire du passé, il est temps de rappeler ce que les historiens ont patiemment débusqué en analysant de près les documents d'époque, littéraires ou archéologiques.

Plus que de mettre à mal quelques idées reçues – non, les croisés n'étaient pas des anthropophages qui cherchaient à envahir le monde islamique... –, la formidable équipe d'historiens réunis par Martin Aurell et Sylvain Gouguenheim montre la complexité du phénomène en mettant en avant nombre d'aspects méconnus : sait-on ainsi que les croisades continuèrent bien après la mort de Saint Louis et l'officielle " huitième croisade " ? Que des croisés partirent en nombre en direction de la Baltique ? Qu'une guerre dite " sainte " n'est pas nécessairement une croisade et qu'une croisade n'est pas un " djihad chrétien " ? Que le monde arabo-musulman y fut largement indifférent en dehors des territoires directement concernés par les combats ? Que des chrétiens s'y opposèrent, tandis que d'autres firent souche sur place, donnant naissance à des sociétés originales, en Syrie ou en Morée ? Sait-on enfin que ce monde de guerriers fit leur place en nombre à des femmes, pour des rôles variés ?

Un ouvrage inédit, savant, mais vivant et souvent surprenant, rompant en visière avec bien des mythes.

