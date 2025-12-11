Émilie Pamart, Maud Pélissier et Paul Rasse (dir.), Le souffle du Off sur Avignon. Théâtres, publics, compagnies

Dans la chaleur du mois de juillet, compagnies, théâtres, comédiens, metteurs en scène, producteurs, programmateurs, publics, occupent la ville. Ils arpentent les rues, paradent, ils font vibrer les gradins et les plateaux des théâtres, ils se retrouvent aux terrasses des cafés pour parler de leur passion ou de leur vocation pour le spectacle vivant. Ils font ainsi l’épreuve du Festival. Ils sont le souffle du Off. Toujours plus nombreux, en dépit des crises qui ne cessent de secouer le spectacle vivant, des critiques multiples à l’encontre du Off – perçu comme étant impossible à réguler ou à pérenniser –, ils incarnent l’incontestable vitalité du spectacle vivant alors que s’invente dans le Off un théâtre pluriel, liminaire, fragile et bouillonnant.

Ce livre est né de la volonté commune d’un groupe de chercheuses et de chercheurs d’investir le terrain du Off, et de restituer les enseignements d’une enquête collective riche en rencontres édifiantes et dissonantes. Observer le Off aujourd’hui, c’est voir les enjeux, les mutations et les défis qui travaillent le champ du spectacle vivant, alors que s’engagent des transitions tout à la fois environnementale, économique, numérique et sociale.

Sommaire

Paul Rasse

Chapitre 6. Enquête sur les publics abonnés du Off

Vincent Lambert

Chapitre 7. Tectonique des territoires au festival Off d’Avignon. Circulation des artistes, des compagnies et des œuvres

David Galli et Franck Renucci

Chapitre 8. Un festival de corps vivants. La bulle de la rencontre

Harold David et Laurent Domingos

PostfaceBibliographie généraleBiographie des contributeurs et contributricesTable des photographies