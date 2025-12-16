Dorothy Baker, Le jeune homme à la trompette (trad. Boris Vian)

Librement inspiré de la vie de Bix Beiderbecke, légendaire trompettiste de jazz blanc, fasciné par la musique de ses compatriotes de couleur, ce roman qui explore le prix du génie dans une société normative, évite les clichés habituels du jazz pour faire de cette destinée une métaphore existentielle. Le jazz devient ici le modèle de vie d’un homme libre hostile à toute forme de compromissions. Après avoir lu ce livre, l’image de Rick Martin ne s’efface plus de nos mémoires.

Née en 1907 dans le Montana, élevée en Californie, Dorothy Baker (née Dodds) épouse le poète Howard Baker en 1930. C’est en 1938 qu’elle écrit Le jeune homme à la trompette, devenu instantanément un classique. Elle fera scandale à Broadway avec l’adaptation de son roman Trio qui met en scène l’homosexualité féminine et sera vite retiré de l’affiche. En 1962, elle publie Cassandra au mariage sur le thème de la gémellité avant de s’éteindre en 1968 en Californie.

Sommaire

À PROPOS DE DOROTHY BAKER

PROLOGUE

PREMIÈRE PARTIE

1

2

3

4

5

6

DEUXIÈME PARTIE

1

2

3

TROISIÈME PARTIE

1

2

QUATRIÈME PARTIE

1

2

3

4

5

6

7

8