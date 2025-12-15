Romain Rolland, Carnets d'Italie. 1889-1891 (inédit)

Tout juste sorti de l'École normale supérieure et agrégé d'histoire, le jeune Romain Rolland part étudier durant deux ans, de 1889 à 1891, à l'École française de Rome. C'est l'occasion pour lui de découvrir la péninsule italienne (Turin, Florence, Milan, Venise, etc) et tous ses trésors artistiques. Le résident du palais Farnèse laisse libre cours à ses émotions : la découverte éblouie d'un monde nouveau, les impressions devant les paysages et la lumière, le choc esthétique que produisent les œuvres d'art (peintures, sculptures) devant lesquelles il s'attarde dans les musées, les cathédrales, les églises, etc. Il confie aussi à ses carnets quelques moments de la vie quotidienne, la comédie mondaine à laquelle il est mêlé au sein de l'École française, les événements du Vatican. Ce document exceptionnel annonce les grandes œuvres à venir de Romain Rolland et nous restitue la voix intérieure d'un écrivain majeur qui ne cesse d'être redécouvert.