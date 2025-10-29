Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles (éd. Tiphaine Samoyault)

[Alice's Adventures in Wonderland]

Édition deTiphaine Samoyault

Traduction (Anglais) par Henri Parisot

Alice au pays des merveilles prend le parti de l’enfance et de la folie : il fait sauter les verrous de la logique et de la rationalité. Partie à la poursuite d’un Lapin blanc soucieux de ponctualité, Alice se trouve propulsée dans un monde onirique, où le bizarre est érigé en norme, où l’ absurde règne en maître. Le Chapelier fou, qui s’évertue à réparer une montre en retard de deux jours, le chat sans tête, perpétuellement hilare, la terrifiante Dame de cœur prise d’une folie de décapitation, sont quelques-uns des personnages qui peuplent cet univers poétique, à la fois fantastique et drôle.

Feuilleter le livre…