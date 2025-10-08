Antonia Pozzi, Et je chantais à mi-voix un été ancien (anthologie établie par P. Cognetti)

Traduit de l’italien par Anita Rochedy et Thierry Gillyboeuf pour les poèmes d’Antonia Pozzi

C’est l’histoire d’une jeune fille « aux yeux clairs et aux poumons solides » que Paolo Cognetti raconte dans ce livre. Une jeune fille qui, comme lui, aimait Milan, la montagne et l’écriture. Antonia Pozzi explora le monde avec un désir ardent et se réalisa à travers la photographie et la poésie. Elle aima avec excès, vécut passions et dépressions, et les sommets restèrent son refuge. Elle se suicida en 1938, à l’âge de 26 ans.

Grâce à Paolo Cognetti, la voici qui revient à la vie à travers ses photos, ses journaux, ses lettres et ses poèmes, fragments d’une existence qui palpite encore. En entremêlant ses mots aux siens, il rend hommage à une poétesse majeure, qui, sans le savoir, a écrit un chapitre de l’histoire du siècle dernier.

