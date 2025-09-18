Antoine Follain, Préférant miséricorde à rigueur et sévérité de justice. Lettres de pardon des ducs de Lorraine au XVIIIe s.

La société d’hier était-elle vraiment plus violente que celle d’aujourd’hui ? Une passionnante histoire de la justice et des crimes et délits au XVIIe siècle à travers l’analyse des centaines de lettres de pardon des ducs de Lorraine.

À aucune autre époque que sous l’Ancien Régime la justice n’a autant mis à mort, mais le pouvoir souverain déchargeait aussi les coupables des peines encourues en leur octroyant des lettres de grâce, qui constituent de précieux documents aussi bien pour l’histoire judiciaire et criminelle que pour l’histoire des mentalités. Le corpus des lettres lorraines qui fait l’objet de ce volume est exceptionnel par son ampleur et son étendue chronologique. Une importante sélection de lettres du XVIIe siècle est ici éditée et analysée, ouvrant une fenêtre passionnante sur la société lorraine de l’Ancien Régime.

Sommaire

Présentation

Édition des lettres lorraines de clémence de 1600 à 1634

Index des cotes B 71 à B 110

Un entretien avec l'auteur est disponible en ligne.