Rainer Maria Rilke, La Fête de famille

Sélection de huit nouvelles de jeunesse de Rilke, écrites entre 1897 et 1901. Textes expérimentaux d'un jeune poète, peuplés de personnages énigmatiques et d'épisodes aux multiples facettes : « La Fête de famille» dépeint avec grotesque les conventions trompeuses d'une fête de famille ; « Vieillard » dresse le portrait affectueux de trois vieux excentriques ; dans « Albrecht Ostermann », le personnage principal rompt de manière inattendue avec sa vie bourgeoise ; Ewald Tragy témoigne du chemin ardu qui mène à la poésie.

