Les Treize et leurs amis, Quatrains de vacances et autres poèmes-cartes postales (1901-2022)

En août 1913, Apollinaire envoie, à ses amis des Treize de L’Intransigeant, depuis Villequier où il tente de se réconcilier avec Marie Laurencin, un quatrain sur carte postale qui devient prétexte à un concours poétique.

En 2022, un concours semblable est lancé.

Ces deux ensembles reproduits en ce livre, agrémentés d’une anthologie, offrent un vaste panorama, sur plus de cent vingt ans, du genre singulier du poème-carte postale.

Sommaire :

Les Treize en vacances, par Grégory Haleux

Quatrains de vacances (1913)

Autres poèmes-cartes postales

Quatrains de vacances (2022)