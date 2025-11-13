Copi, Le bal des folles

Postface de Thibaud Croisy

C’est l’histoire d’un écrivain argentin qui aime à écrire depuis des chambres d’hôtel sordides à Paris. Dans le bal étourdissant qu’est sa vie s’entrechoquent un beau Romain qui souhaite devenir une belle Parisienne, un sosie de Marilyn tyrannique et envahissant, un éditeur qui aimerait que son auteur cesse de le prendre pour un micheton, une boulangère qui pratique la voyance, un hippie neurasthénique et une véritable amie – qui à défaut d’avoir l’heure a toujours une bonne bouteille et une astuce pour échapper à la police.

D’un Paris interlope à une Rome fervente, en passant par le New York branché et l’Ibiza baba cool, Copi nous immerge dans les années 1970 et leurs folles libertés. Amours pures, sexe débridé, crimes odieux : en fantasmant sa vie, Copi nous donne à lire un roman aussi drôle qu’épouvantable.