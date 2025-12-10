Joséphin Péladan

Théâtre complet. Tome II

Édition de Laure Darcq

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 123, 2025.

Le théâtre de Joséphin Péladan paraît pour la première fois en édition complète. Ses derniers drames, demeurés jusqu’alors inédits, nous révèlent une face insoupçonnée des grands personnages qui ont marqué l’histoire. L’actuelle édition permet de reconsidérer ce théâtre d’avant-garde.

