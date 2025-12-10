Joséphin Péladan, Théâtre complet, tome II
Joséphin Péladan
Théâtre complet. Tome II
Édition de Laure Darcq
Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 123, 2025.
Le théâtre de Joséphin Péladan paraît pour la première fois en édition complète. Ses derniers drames, demeurés jusqu’alors inédits, nous révèlent une face insoupçonnée des grands personnages qui ont marqué l’histoire. L’actuelle édition permet de reconsidérer ce théâtre d’avant-garde.
