Édition
Nouvelle parution
Joséphin Péladan, Théâtre complet, tome II

Joséphin Péladan, Théâtre complet, tome II

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Bibliothèque du XIXe siècle", 2025
  • EAN : 9782406187875
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18789-9
  • 798 pages
  • Prix : 59 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Joséphin Péladan

Théâtre complet. Tome II

Édition de Laure Darcq 

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque du XIXe siècle », n° 123, 2025.

Le théâtre de Joséphin Péladan paraît pour la première fois en édition complète. Ses derniers drames, demeurés jusqu’alors inédits, nous révèlent une face insoupçonnée des grands personnages qui ont marqué l’histoire. L’actuelle édition permet de reconsidérer ce théâtre d’avant-garde.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406187882 - au prix de 108 EUR