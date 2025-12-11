Il Libre de vicis et de vertutz. Edizione critica della versione occitanica della Somme le roi (éd. Federica Fusaroli)

Federica Fusaroli (Université de Lausanne) publie le «Libre de vicis et de vertutz», traduction occitane de la Somme le roi de Frère Laurent (1279).

cet ouvrage en deux volumes présente pour la première fois le Libre de vicis et de vertutz, traduction occitane de la Somme le roi de Frère Laurent (1279). Composé au début du XIVe siècle, le texte a connu une diffusion exceptionnelle dans le Midi, attestée par de nombreux témoins primotrecentistes et par les versions catalanes qui en dérivent.

Le premier volume offre l’édition critique du texte occitan, accompagnée d’un apparat incluant aussi le plus ancien témoin catalan. Quant au second volume, il accueille l’analyse de la tradition: étude philologique croisant les traditions d’oc et catalane; analyse linguistique (stratigraphie et description scriptologique des témoins); glossaire critique mettant en valeur l’apport du Libre au lexique occitan médiéval. L’ensemble est complété par un commentaire au texte critique et par une annexe dédiée à une version marquée par des interférences extrastématiques.

Édition élaborée au sein projet de recherche Répertoire critique des manuscrits littéraires en ancien occitan (Université de Lausanne).

Le texte intégral en disponible en libre accès sur le site de l’éditeur