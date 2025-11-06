Blaise Cendrars, Frans Mazereel, Les Pâques à New York

Dans Les Pâques à New York, ce livre presque inconnu, se révèle un accord profond entre les deux sensibilités des créateurs que sont Blaise Cendrars et Frans Masereel. Une même vision dramatique de la grande ville moderne violente et fascinante. La représentation profane d’un Christ abandonné parmi les hommes. La solitude de l’errant jeté dans un monde sans Dieu. Plus qu’une rencontre de hasard, c’est comme un rendez-vous secret. — Claude Leroy