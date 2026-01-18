L'œil de Joseph Kessel

En 2018, les éditions Tallandier nous donnaient accès à l'ensemble des textes journalistiques de Joseph Kessel en quatre forts volumes, qui intrègrent progressivement le canon. Un récent essai d'Alfred de Montesquiou, paru aux éditions Robert Laffont sous le titre Le crépuscule des hommes et couronné par le Prix Renaudot de l'essai, est ainsi venu ressusciter les témoins du procès de Nuremberg autour de Kessel : Elsa Triolet, Martha Gellhorn ou encore John Dos Passos. Des dortoirs de l'étrange château Faber-Castell, qui loge la presse internationale, aux box des accusés, tous partagent la frénésie des reportages, les frictions entre alliés occidentaux et soviétiques, l'effroi que suscite le récit inédit des déportés. D'un procès à l'autre : sous le titre Les juges. Le procès Eichmann, la collection Folio 3 € rééditent aujourd'hui la troisième partie de Terre d’amour et de feu : Israël, 1926-1961.

Signalons aussi la parution chez Arthaud du récit Raïssa Kessel, Pour mon fils resté jusqu'ici inédit, préfacé par Étienne de Montety. Les souvenirs de Raïssa racontent l’histoire poignante d’une famille juive dans la Russie de la fin du XIXᵉ siècle, confrontée aux pogroms et aux mesures discriminatoires. Partie d’Orenbourg pour étudier la pharmacie à Montpellier, Raïssa rencontre Samuel Kessel, un étudiant en médecine. Elle l’épouse et le couple s’installe dans une colonie juive d’Argentine, revient en Russie puis choisit la France. Raïssa ne cache ni ses difficultés ni ses combats, face à l’adversité, aux discriminations et aux problèmes de santé. Fabula vous invite à feuilleter l'ouvrage…

Rappelons l'essai de Serge Linkès qui nous faisait entrer en 2022 Dans l'atelier de Joseph Kessel. Essai de critique génétique (Hermann), pour découvrir les "réemplois" qui, d’une même veine ou d’une même aventure, font naître un reportage et un roman à succès, et d’autres "Kessel" inattendus, dramaturge ou scénariste, mais aussi pour procéder à un examen du manuscrit de L’Armée des ombres, œuvre de combat entre fiction et documentaire, immortalisée au cinéma par Jean-Pierre Melville.

