Recherches & Travaux, n° 107 : “Droit et littérature : un enjeu pour l’enseignement secondaire ?”

Sous la direction de Marion Mas et Nicolas Rouvière

Bien que le droit soit une matière non prise en compte dans l’enseignement secondaire, où elle n’est dispensée que comme une option ou dans la filière technique STMG, les options critiques ouvertes par le mouvement « droit et littérature » trouvent actuellement un écho notable dans l’enseignement du français. Ce dossier s’interroge donc sur les origines et les enjeux d’un tel succès : pourquoi et comment, en classe, enseigner un matériau littéraire nourri par une réflexion sur la justice et le droit ? En quoi les études de droit et littérature offrent-elles de nouvelles perspectives pour les études littéraires et pour l’enseignement du français dans le secondaire ?

Marion Mas Introduction. Droit et littérature : de nouvelles perspectives pour l’enseignement du français ? [Texte intégral] Introduction. Law and Litterature: New Perspectives for Teaching French?

Christine Baron Le point de vue des arts sur le droit des femmes : violences réelles, violences représentationnelles [Texte intégral] The Perspective of Arts on Women’s Rights: Real Violence, Representational Violence

Marisa Santa L’Interdiction d’Honoré de Balzac : à partir d’une horloge et d’un thé chez Madame, chercher une vérité et tenter un récit judiciaire [Texte intégral] Honoré de Balzac’s L’Interdiction: Starting with a Clock and Tea at Madame’s, Seek a Truth and Attempt a Legal Narrative

Nicolas Rouvière Du jugement moral au jugement juridique : les limites du lecteur juge [Texte intégral] From Moral Judgment to Legal Judgment: The Limits of the Reader-Judge

Claire Augé La Fourmi à la barre : instruire pour lire La Cigale et la Fourmi ? [Texte intégral] The Ant at the Helm: Training to Read The Cicada and the Ant?

Marie Valin Enseigner la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d’Olympe de Gouges (1791) en classe de première générale : valeur(s) du texte et droit des femmes[Texte intégral] Teaching the Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne by Olympe de Gouges (1791) in “première générale” Classes: Value(s) of the Text and Women’s Rights

Geneviève Di Rosa et Olivia Lewi Didactiser les chroniques judiciaires des écrivains : une parole juste est‑elle possible ? [Texte intégral] Making Writers’ Legal Chronicles Accessible for Educational Purposes: Is a Fair and Accurate Speech Possible?

Simone Giusti « Dans l’ordre et le plaisir » : conduites de vie et pratiques narratives dans le Décaméron de Boccace et dans les classes secondaires [Texte intégral] “In Order and with Pleasure”: Lifestyles and Narrative Practices in Boccaccio’s Decameron and in Secondary School Classes

Cendrine Waszak et Kathy Similowski Violences sexuelles faites aux enfants : l’appropriation du texte littéraire peut‑elle permettre l’appropriation de la loi ? [Texte intégral] Sexual Violence against Children: Can the Appropriation of a Literary Text Enable the Appropriation of the Law?