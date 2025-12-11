Interculturel Francophonies, n° 48 : "Abdelfattah Kilito et les littératures" (dir. Abdelouahed Hajji)

Le n. 48, nov.-déc. 2025 d' Interculturel Francophonies, revue semestrielle sur les cultures et littératures nationales d'expression française, publiée par l'Alliance Française de Lecce (Italie) et dirigée par Andrea Calì (Università del Salento, Lecce), vient de sortir. Cette livraison, coordonnée par Abdelouahed Hajji (Université de Meknès), est consacrée à Abdelfattah Kilito et les littératures.

Ce numéro d’Interculturel Francophonies dédié à Abdelfattah Kilito poursuit un triple objectif. Il entend d’abord rendre justice à la richesse littéraire d’une œuvre, celle de l’un des ténors de la littérature marocaine. Ensuite, il se propose d’en explorer les multiples facettes et de révéler les horizons qu’elle ouvre au lecteur. Enfin, il souhaite mettre en lumière la pensée de cet auteur, son amour des lettres et l’éminente actualité de son œuvre.

Kilito appartient à la lignée des écrivains passionnés par la lecture des textes fondateurs d’une longue tradition littéraire, à l’instar de Proust, Borges ou Kundera. Devenu un classique de la littérature marocaine, cet auteur aspire néanmoins à la Weltliteratur comme réactivation d’un imaginaire de la différence. Il entretient un rapport constamment éveillé aux textes qu’il réhabilite et transmet par le biais d’approches inédites.

Écrivain-penseur, Kilito dote son œuvre d’un arrière-plan méditatif et érudit, sans jamais altérer le plaisir de la fabulation et de la lecture. Bien au contraire, il excelle dans l’art de ranimer les récits avec ludisme et humour, des récits qu’il puise tant dans l’adab que dans la littérature occidentale. Son œuvre se dresse comme un pont repensant notre rapport à la tradition et aux textes, l’érigeant en écrivain pluriel et en passeur-praticien de la littérature. Son œuvre cristallise une sagesse: la littérature redonne vie aux occasions manquées et fait vivre le possible.

Sommaire

Introduction

Abdelouahed Hajji, Kilito, la littérature en partage

La littérature comme amitié

Abdelfattah Kilito, Borges: fin de partie

Bernoussi Saltani, L’ombre de Kilito… Je le suis... de loin

Georges A. Bertrand, Les Mille et une Nuits d’ Abdelfattah Kilito

Kilito, le précurseur

Leïla Bahsaïn, Le K. ou le Maître et les empreintes

Touria Oulehri, Deux poids, deux mesures

Kilito dans la bibliothèque

Wasmine Najib, Un auteur s’exile parmi les livres

Atmane Bissani, La bibliothèque de Kilito

Dans le miroir de la littérature et de la philosophie

Marc Gontard, La pulsion narrative chez Kilito. Autour de La Querelle des images

Abdesslam Benabdelali, Littérature et Métaphysique

Fouad Mehdi, Par Dieu, cette histoire est mon histoire! ou le rapport problématique entre auteur et lecteur

Anass Harrat, La Querelle des images ou quand Abdelfattah Kilito devient penseur de l’image

L’auteur et ses doubles

Abdeljalil El Kadim, Le critique et son double. Narration et métadiscours chez Abdelfattah Kilito

Amina Achour, Abdelfattah Kilito ou le mentir-vrai

Mohamed Zahir, Apologie de la copie dans Le Cheval de Nietzsche. Abdelfattah Kilito et ses précurseurs

Mohamed Semlali, L’ « être de fuite » ou le mythe féminin: quêtes et enquêtes de Kilito

Les voix de l’interculturel

Mohammed Dekhissi, Altérités et comparaisons dans Tu ne parleras pas ma langue d’ Abdelfattah Kilito

Mohamed El Bouazzaoui, Quête du livre, intertextualité et question des langues dans Le Cheval de Nietzsche d’Abdelfattah Kilito

Abdelouahed Hajji, Interculturalité et déconstruction dans l’œuvre d’Abdelfattah Kilito

Entretiens

Abdelfattah Kilito – Abdelouahed Hajji, « La littérature, mon monde ». Entretien avec Kilito

Évanghélia Stead – Abdelouahed Hajji, Les voix de la littérature. Entretien sur l'œuvre de Kilito

Abdesslam Benabdelali – Abdelouahed Hajji, Partage d’idées sur Kilito et son œuvre

Amina Achour – Abdelouahed Hajji, Lire Kilito. Entretien avec Amina Achour

Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs

