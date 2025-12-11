Représentations dans le monde anglophone (RMA), n° 29 / 2025 : "Se faire une place : résurgence et pouvoir" (dir. André Dodeman, Christine Vandamme)

Direction du numéro : André Dodeman et Christine Vandamme

Ce numéro est le fruit de la journée d’étude Résurgence et pouvoir organisée par le LISCA à l’Université Grenoble Alpes en novembre 2024. La journée d’étude s’est concentrée sur le concept de résurgence en tant que phénomène artistique, herméneutique mais aussi politique et social qui fait que certains textes font ressortir ou remonter à la surface des dynamiques et des positionnements qui étaient déjà là sous une forme « dormante » et qui se voient réactivés à un moment donné dans une épistémè particulière. Ce numéro cherche à étudier les phases et les mécanismes de rupture épistémologique où l’invisible devient visible, où le regard va devoir se poser pour mieux se focaliser sur ce qui était jusqu’alors fondu dans la masse, invisibilisé ou accessoirisé comme faisant partie du décor. Pour faire résonner encore plus profondément ces questions, nous avons eu l’immense plaisir et honneur de recevoir un éminent auteur américain, Eddy L. Harris, dont le discours liminaire, ainsi que l’entretien avec les collègues, étudiants et public en général, ont été publiés dans ce numéro. Les thématiques abordées ont porté sur la résurgence des problématiques environnementales et notamment en Australie avec une attention toute particulière portée à la poésie autochtone australienne ultra contemporaine, mais aussi sur les questions de réécriture et de réflexion sur les textes et mythes fondateurs d’une nation, pour finir sur le pouvoir de la fiction lorsqu’il s’agit de faire remonter à la surface un passé et une histoire traumatiques et de s’en libérer.

Numéro Bilingue (français, anglais)

Sommaire

Christine Vandamme et André Dodeman

Introduction. — Reclaiming One’s Place: Resurgence and Empowerment

Eddy L. Harris et Vincent Bucher

Conference given by Eddy Harris at Université Grenoble Alpes — “Reclaiming One’s Place: Resurgence and Empowerment” (21 November 2024)

Resurgence and ecopoetics

Anne Le Guellec-Minel

Metaphor as a Vehicle for the Resurgence of a Minority Ontology in “A Ship-Shaped Hole in the Forest” by Ellen van Neerven

Charlène Corolleur

Ecopoetic Resistance in the Poetry of Ellen van Neerven, Jazz Money, and Evelyn Araluen: Resurgence and the Claim for a Decolonial Inhabitation

Cultural identity and political representation

Élodie Raimbault

Empowering the Colonial Picaro: Resurgences of Kipling’s Picaresque Novel in The Impressionist (2002) by Hari Kunzru

Eddy L. Harris, Christine Vandamme et Inès Mayoud

Discussing Resilience, Resurgence and Reclaiming One’s Place with Eddy L. Harris

Resurgence and trauma

Myrto Charvalia

Waking up the Ghosts: Trauma Resurgence as a Possibility in Jesmyn Ward’s Sing, Unburied, Sing (2017)

Kathie Birat

Rewriting Slavery: Resurgence and Emotion in Caryl Phillips’s The Lost Child