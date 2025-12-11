Corneille présent, n° 4 : "Corneille : un théâtre où la vie est un jeu. II. Jeux d’esprit et bons tours" (dir. Liliane Picciola)
Liliane Picciola Introduction
Des jeux de compétition et de hasard aux jeux d’esprit et aux bons tours
Myriam Dufour-Maître Le jeu de l’amour dans les comédies de Corneille : « conversation des honnêtes gens » ou « galanterie noire » ?
Nina Ekstein Jeux de voiles : le tour de force de Corneille dans La Galerie du Palais
Liliane Picciola Distraire de la peur : jeux d’assemblage, de manipulation et d’esprit dans Héraclius
Yasmine Loraud L’héroïsme en mode mineur. Formes et effets de l’usage de l’ironie dans Nicomède, Agésilas et Pulchérie de Corneille
Anissa Jaziri Jouer avec la vieillesse en contexte tragique : insolites fictions de mariage dans Sertorius
Cécilia Laurin « Do I look like I’m joking? »
Proposition de rétrolecture spectaculaire de quelques jokers criminels de la tragédie cornélienne à travers la figure du Joker de Batman
Séverine Reyrolle Bourles d’honnêtes gens dans Le Berger extravagant de Thomas Corneille : entre jeux de rôles et entrées de ballet