Corneille présent, n° 4 : "Corneille : un théâtre où la vie est un jeu. II. Jeux d’esprit et bons tours" (dir. Liliane Picciola)

Sommaire

Liliane Picciola Introduction

Des jeux de compétition et de hasard aux jeux d’esprit et aux bons tours

Myriam Dufour-Maître Le jeu de l’amour dans les comédies de Corneille : « conversation des honnêtes gens » ou « galanterie noire » ?

Nina Ekstein Jeux de voiles : le tour de force de Corneille dans La Galerie du Palais

Nina Ekstein Corneille’s tour de force in La Galerie du Palais

Liliane Picciola Distraire de la peur : jeux d’assemblage, de manipulation et d’esprit dans Héraclius

Yasmine Loraud L’héroïsme en mode mineur. Formes et effets de l’usage de l’ironie dans Nicomède, Agésilas et Pulchérie de Corneille

Anissa Jaziri Jouer avec la vieillesse en contexte tragique : insolites fictions de mariage dans Sertorius

Cécilia Laurin « Do I look like I’m joking? »

Proposition de rétrolecture spectaculaire de quelques jokers criminels de la tragédie cornélienne à travers la figure du Joker de Batman

Séverine Reyrolle Bourles d’honnêtes gens dans Le Berger extravagant de Thomas Corneille : entre jeux de rôles et entrées de ballet