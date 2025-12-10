La Revue des lettres modernes, 2025-12 : "Chateaubriand et l’actualité" (dir. Morgane Avellaneda, Fabienne Bercegol)
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)
La Revue des lettres modernes 2025 – 12 :
"Chateaubriand et l’actualité"
Sous la direction de Morgane Avellaneda et Fabienne Bercegol
Paris, Classiques Garnier, coll. « La Revue des lettres modernes », série « Chateaubriand » n° 2, 2025.
Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.