Archipels Essais
Année après année, la collection Archipels Essais accompagne deux étudiants de Master de l'Université de Lausanne pour les aider à transformer leur mémoire en un véritable essai, en l'espace d'un été. Paraît ainsi en ce début d'année, sous la signature de Loïc Dalle, Le livre matérialisé. L’imaginaire littéraire de l’objet-livre de 1880 à 1890, postfacé par Marta Caraion : en s’intéressant à la matérialité du livre au tournant des années 1880, Loïc Dalle interroge la manière dont les écrivains pensent l’objet-livre à l’ère de l’industrialisation, de la presse de masse et de la démocratisation de la lecture. À partir d’un corpus romanesque centré notamment sur Flaubert, Huysmans et Mirbeau, l’essai explore un imaginaire fin-de-siècle où le livre est à la fois marchandise, bien de consommation, objet de collection et support symbolique, un objet pris, en somme, entre multiplicité sérielle et fantasme d’unicité. Fabula vous invite à consulter la table des matières… et donne à lire la postface de Marta Caraion…
Le second titre est consacré à Sartre autobiographe. Enjeux de posture auctoriale autour des Mots. Marie Schmidhauser revient pour sa part sur ce qui constitue sans doute le "coup de théâtre" le plus paradoxal de Sartre : son entrée tardive dans l’autobiographie avec Les Mots, récit d’enfance qui met en crise la vocation littéraire autant qu’il la raconte. En lisant l’autobiographie sartrienne comme un discours qui travaille la posture d’auteur, l'ouvrage confronte Les Mots à un vaste corpus d’entretiens et de textes théoriques, afin de dégager la manière dont Sartre reconfigure son image d’homme engagé et d’écrivain au moment où il semble ne plus croire au pouvoir de la littérature. L'autrice montre comment les choix énonciatifs, la tonalité ironique et la mise en scène de la « comédie familiale » construisent une posture lucide, traversée de tensions entre authenticité, engagement et désacralisation de la littérature. Fabula vous propose de consulter la table des matières… et à découvrir la postface de Jérôme Meizoz…