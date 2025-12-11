Studia universitatis hereditati, Letnik 12 (2024), številka 2 | Volume 12 (2024), Number 2
Au sommaire du numéro spécial en anglais de la revue scientifique slovène
Des études se rapportant à la perception littéraire et artistique (sonores et olfactives, notamment) du Moyen-Âge à nos jours des lieux de cultes en Europe par divers acteurs du monde littéraire des nations slaves mais aussi d'Europe occidentales
Zorana Đorđević, Zrinka Mileusnić, Jasmina Ćirić, Xavier Costa Badia, Editorial/Uvodnik
Eva Gjorgjievska, From Religious Lauda to Medieval Canzone and Sonnet: Poetry of the Senses in 13th and 14th Century Italy/Od verskih hvalnic do srednjeveške kancone in soneta: poezija čutov v Italiji 13. in 14. stoletja
Jasmina Ćirić, Sensory Encounters: Decoding the Symbolism of St Nicholas Church in Ljuboten/Senzorična srečanja: dekodiranje simbolike cerkve svetega Nikolaja v Ljubotenu
Bojana Beuk, Analysis of the Sense Perception in the Fresco Painting of the Dečani Monastery/Analiza čutnega zaznavanja na freski v samostanu Dečani
Zorana Đorđević, Xavier Costa-Badia, Natalia González Vázquez, Lidia Alvarez Morales, Unveiling the Historical Significance of Santa Maria D’Àneu: Can Soundscape Studies Illuminate Its Role Within the Medieval Ecclesiastical Structure?/Odkrivanje zgodovinskega pomena cerkve Santa Maria D’Àneu: ali lahko študije zvočne krajine osvetlijo njeno vlogo v srednjeveški cerkveni strukturi?
Jean-Michel Sourd, Perceptions of a ‘Journey To The Past’ in Some Viatical Stories at Mount Athos/Percepcije »potovanja v preteklost« v nekaterih potopisih o gori Atos
Alenka Janko Spreizer, Recenzija knjige Mojce Ramšak Review of Anthropology of Smell (Antropologija vonja) by Mojca Ramšak/Antropologija vonja
—