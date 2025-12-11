Studia universitatis hereditati, Letnik 12 (2024), številka 2 | Volume 12 (2024), Number 2

Au sommaire du numéro spécial en anglais de la revue scientifique slovène

Des études se rapportant à la perception littéraire et artistique (sonores et olfactives, notamment) du Moyen-Âge à nos jours des lieux de cultes en Europe par divers acteurs du monde littéraire des nations slaves mais aussi d'Europe occidentales

Sommaire/Contents

Zorana Đorđević, Zrinka Mileusnić, Jasmina Ćirić, Xavier Costa Badia, Editorial/Uvodnik

Eva Gjorgjievska, From Religious Lauda to Medieval Canzone and Sonnet: Poetry of the Senses in 13th and 14th Century Italy/Od verskih hvalnic do srednjeveške kancone in soneta: poezija čutov v Italiji 13. in 14. stoletja

Jasmina Ćirić, Sensory Encounters: Decoding the Symbolism of St Nicholas Church in Ljuboten/Senzorična srečanja: dekodiranje simbolike cerkve svetega Nikolaja v Ljubotenu

Bojana Beuk, Analysis of the Sense Perception in the Fresco Painting of the Dečani Monastery/Analiza čutnega zaznavanja na freski v samostanu Dečani

Zorana Đorđević, Xavier Costa-Badia, Natalia González Vázquez, Lidia Alvarez Morales, Unveiling the Historical Significance of Santa Maria D’Àneu: Can Soundscape Studies Illuminate Its Role Within the Medieval Ecclesiastical Structure?/Odkrivanje zgodovinskega pomena cerkve Santa Maria D’Àneu: ali lahko študije zvočne krajine osvetlijo njeno vlogo v srednjeveški cerkveni strukturi?

Jean-Michel Sourd, Perceptions of a ‘Journey To The Past’ in Some Viatical Stories at Mount Athos/Percepcije »potovanja v preteklost« v nekaterih potopisih o gori Atos

Alenka Janko Spreizer, Recenzija knjige Mojce Ramšak Review of Anthropology of Smell (Antropologija vonja) by Mojca Ramšak/Antropologija vonja

—

Celotna številka | Complete Issue FlipBook | PDF