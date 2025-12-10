Sociopoétiques, n° 10 : "Sociopoétique des migrations"

Sociopoétiques, n° 10 | 2025

Sociopoétique des migrations

Sous la direction de María de los Ángeles Hernández Gómez, Catherine Milkovitch-Rioux et Nathalie Vincent-Munnia

Ce dossier consacré à la « Sociopoétique des migrations » prolonge les recherches conduites au CELIS1, parmi celles d’autres laboratoires et programmes2, dans le champ des migrations contemporaines, en particulier autour des réfugié·e·s, de la question de l’asile, de l’« encampement du monde3 ». Ces recherches ont également pris un essor majeur à l’échelle internationale avec le développement des études migratoires, comme en témoignent par exemple les publications de la revue Migration Studies, de la Revue européenne des migrations internationales, de la revue de référence Hommes & migrations désormais éditée par le Musée national de l’histoire de l’immigration, ou encore le récent numéro spécial de la revue Mémoires en jeu/Memories at Stake4. Depuis plusieurs décennies, les études migratoires prennent en compte l’intersectionnalité de genre, classe et race/ethnicité, croisant les études postcoloniales, les études de genre, les études mémorielles ou encore l’écocritique5.

Dans ce contexte, les différentes études regroupées ici s’attachent à examiner, dans une perspective sociopoétique, comment l’écriture travaille les représentations sociales des migrations et comment ces dernières peuvent être appréhendées comme éléments dynamiques de la création littéraire. Croisant des expériences singulières et collectives et intégrant les virtualités des points de vue, elles jaugent la réception subjective, dans les littératures, d’un fait historique, social, culturel, politique saillant. Point de fixation massif des discours politiques, médiatiques et sociaux, les migrations sont également, depuis l’Antiquité, un thème privilégié des littératures de l’exil.

—

Sommaire

Introduction

DOSSIER

PENSÉES DES MIGRATIONS

Olivia ELIAS

langue comme terre

Martina KOPF

Repenser la migration : Littérature migrante, « nouvelle littérature mondiale », postmigration

Melanie KOCH-FRÖHLICH

Vers une postmémoire de la migration. Lectures sociopoétiques du récit de filiation

EXPLORATION D'ESPACES

FALMARÈS

Tragédie du voyage

Sara TRABUCCO

Ouvrir des portes dans les murs. La frontière entre espace identitaire et espace relationnel

Anne SCHNEIDER

Sociopoétique de l’arrivée. Lampedusa comme variation autour d’un nom

Carmen MATA BARREIRO

Naufragés dans la ville : vertige et « indésirabilité »

FIGURES MIGRANTES

Olivia ELIAS

passant par les villages

Lila LAMROUS

Figures de la migration : Celles qui restent et ceux qui rentrent dans les romans de Fatou Diome

Chiara PROTANI

Antigones migrantes : Interprétations contemporaines de la tragédie face aux enjeux de la migration

POÉSIES-REFUGES

FALMARÈS

Ode à mes frères migrants

Hélène VIAL

La migration de l’exilé, une métamorphose : L’exemple de la relégation d’Ovide

Nathalie VINCENT-MUNNIA

Poésie-refuge, poésie-monde. Représentations poétiques contemporaines des migrations vers la France et les occidents

Catherine MILKOVITCH-RIOUX

« De l’éclatement du temps et du choc des continents »

L’autre nom de l’exil palestinien selon Olivia Elias

REPRÉSENTATIONS EN ACTE

Hassan YASSIN

La malédiction

Luísa SEMEDO

Exil AfroQueer : le refuge de James Baldwin en France comme espace de réinvention littéraire et sociale

María de los Ángeles HERNÁNDEZ GÓMEZ

Représentations en lutte : Marie Cosnay et les contre-récits des migrations, écrire entre passé et présent

Charly ANDRÉ GUIBAUD

Poétique de la solidarité réprimée dans le théâtre français contemporain

Stéphane BIKIALO

Accueillir littérairement : Histoire de la collection « Ces récits qui viennent »

REGARDS THÉORIQUES

Nathalie VINCENT-MUNNIA

De la fabrique des histoires aux nouvelles fictions sociales

Entretien avec Christian Salmon

VOIX CONTEMPORAINES

Catherine MILKOVITCH-RIOUX et Nathalie VINCENT-MUNNIA

« Je suis le fils du vent, le fils des mers, le fils des océans »

Entretien avec Falmarès, Youssif Haliem, Stephen Ngatcheu et Hassan Yassin

Oriane CHEVALIER

Écriture poétique des eaux, traversées et migrations

Entretien avec Sylvie Kandé

—

VARIA

Pascale AURAIX-JONCHIÈRE

Femmes au jardin, lecture sociopoétique : L’exemple d’Honorine de Balzac

Anne-Sophie GOMEZ

Se baigner de nuit, entre frissons et transgression sociale

RECENSIONS

Catherine MILKOVITCH-RIOUX

Sur les terrains de la migration : considérer, agir, chercher, accompagner

Frédéric CLAMENS-NANNI

Évelyne Ducrot, Catherine Milkovitch-Rioux et Nathalie Vincent-Munnia (dir.), Réfugier [Carnets d’un campement urbain], Saint-Avertin, La Boîte à Bulles, 2021

Marie Emilie WALZ

Pascale Auraix-Jonchière, Le cas Blanche-Neige. Réception d’un conte littéraire. Lecture sociopoétique, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, « Mythographies et sociétés », 2024, 331 p.

Anne GARRAIT-BOURRIER

Élodie Gallet, Geneviève Guétemme, Sylvie Pomiès-Maréchal (dir.), Décentrement(s). Théories et pratiques d’un concept nomade, Paris, Hermann, 2024

Alain MONTANDON

Claudia Jacobi, Greta Lansen, Lena Schönwälder, Érotisme et esthétique des larmes. Erotik und Ästhetik der Tränen, Berlin, De Gruyter, 2025, 196 p.

Isabelle HERVOUET

Annick Paternoster, Historical Etiquette: Etiquette Books in Nineteenth-Century Western Cultures, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2022, 407 p.

Alain MONTANDON

Le don d’amour. L’impossible réciprocité ?, Revue du MAUSS, no 64, 2024.

—

