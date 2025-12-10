Sociopoétiques, n° 10 : "Sociopoétique des migrations"
Sous la direction de María de los Ángeles Hernández Gómez, Catherine Milkovitch-Rioux et Nathalie Vincent-Munnia
Ce dossier consacré à la « Sociopoétique des migrations » prolonge les recherches conduites au CELIS1, parmi celles d’autres laboratoires et programmes2, dans le champ des migrations contemporaines, en particulier autour des réfugié·e·s, de la question de l’asile, de l’« encampement du monde3 ». Ces recherches ont également pris un essor majeur à l’échelle internationale avec le développement des études migratoires, comme en témoignent par exemple les publications de la revue Migration Studies, de la Revue européenne des migrations internationales, de la revue de référence Hommes & migrations désormais éditée par le Musée national de l’histoire de l’immigration, ou encore le récent numéro spécial de la revue Mémoires en jeu/Memories at Stake4. Depuis plusieurs décennies, les études migratoires prennent en compte l’intersectionnalité de genre, classe et race/ethnicité, croisant les études postcoloniales, les études de genre, les études mémorielles ou encore l’écocritique5.
Dans ce contexte, les différentes études regroupées ici s’attachent à examiner, dans une perspective sociopoétique, comment l’écriture travaille les représentations sociales des migrations et comment ces dernières peuvent être appréhendées comme éléments dynamiques de la création littéraire. Croisant des expériences singulières et collectives et intégrant les virtualités des points de vue, elles jaugent la réception subjective, dans les littératures, d’un fait historique, social, culturel, politique saillant. Point de fixation massif des discours politiques, médiatiques et sociaux, les migrations sont également, depuis l’Antiquité, un thème privilégié des littératures de l’exil.
Introduction
DOSSIER
PENSÉES DES MIGRATIONS
langue comme terre
Repenser la migration : Littérature migrante, « nouvelle littérature mondiale », postmigration
Vers une postmémoire de la migration. Lectures sociopoétiques du récit de filiation
EXPLORATION D'ESPACES
Tragédie du voyage
Ouvrir des portes dans les murs. La frontière entre espace identitaire et espace relationnel
Sociopoétique de l’arrivée. Lampedusa comme variation autour d’un nom
Naufragés dans la ville : vertige et « indésirabilité »
FIGURES MIGRANTES
passant par les villages
Figures de la migration : Celles qui restent et ceux qui rentrent dans les romans de Fatou Diome
Antigones migrantes : Interprétations contemporaines de la tragédie face aux enjeux de la migration
POÉSIES-REFUGES
Ode à mes frères migrants
La migration de l’exilé, une métamorphose : L’exemple de la relégation d’Ovide
Poésie-refuge, poésie-monde. Représentations poétiques contemporaines des migrations vers la France et les occidents
« De l’éclatement du temps et du choc des continents »
L’autre nom de l’exil palestinien selon Olivia Elias
REPRÉSENTATIONS EN ACTE
La malédiction
Exil AfroQueer : le refuge de James Baldwin en France comme espace de réinvention littéraire et sociale
Représentations en lutte : Marie Cosnay et les contre-récits des migrations, écrire entre passé et présent
Poétique de la solidarité réprimée dans le théâtre français contemporain
Accueillir littérairement : Histoire de la collection « Ces récits qui viennent »
REGARDS THÉORIQUES
De la fabrique des histoires aux nouvelles fictions sociales
Entretien avec Christian Salmon
VOIX CONTEMPORAINES
« Je suis le fils du vent, le fils des mers, le fils des océans »
Entretien avec Falmarès, Youssif Haliem, Stephen Ngatcheu et Hassan Yassin
Écriture poétique des eaux, traversées et migrations
Entretien avec Sylvie Kandé
VARIA
Femmes au jardin, lecture sociopoétique : L’exemple d’Honorine de Balzac
Se baigner de nuit, entre frissons et transgression sociale
RECENSIONS
Sur les terrains de la migration : considérer, agir, chercher, accompagner
Évelyne Ducrot, Catherine Milkovitch-Rioux et Nathalie Vincent-Munnia (dir.), Réfugier [Carnets d’un campement urbain], Saint-Avertin, La Boîte à Bulles, 2021
Pascale Auraix-Jonchière, Le cas Blanche-Neige. Réception d’un conte littéraire. Lecture sociopoétique, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, « Mythographies et sociétés », 2024, 331 p.
Élodie Gallet, Geneviève Guétemme, Sylvie Pomiès-Maréchal (dir.), Décentrement(s). Théories et pratiques d’un concept nomade, Paris, Hermann, 2024
Claudia Jacobi, Greta Lansen, Lena Schönwälder, Érotisme et esthétique des larmes. Erotik und Ästhetik der Tränen, Berlin, De Gruyter, 2025, 196 p.
Annick Paternoster, Historical Etiquette: Etiquette Books in Nineteenth-Century Western Cultures, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2022, 407 p.
Le don d’amour. L’impossible réciprocité ?, Revue du MAUSS, no 64, 2024.
