Tangence, n° 61 : "Le désir en abîme. Littérature, faute et tentation" (dir. Martin Hervé et Alexis Lussier)

Qu’est ce qu'une tentation ? Si l’interdit, la transgression et la faute se dessinent traditionnellement à l’horizon d'une tentation, celle-ci n’est-elle pas plus essentiellement la dramatisation du rapport du sujet à l’objet de son désir ; quand le désir est vécu comme une épreuve ? Épreuve de la béance et du vertige face à ce qu’on est tout près de voir s’ouvrir, qui semble presque déjà à portée de main, si ce n’était l’anticipation de l’abîme où l’on risque de plonger ? En cela, une tentation est aussi une séduction — dans le sens de seducere : « tirer de côté, enlever, écarter du chemin initial ». Elle est ce drame d’un désir que l’on devine promis à un avenir incertain et qui peut se poursuivre en imagination avec des implications inattendues.

À travers l’histoire de la littérature, du Moyen-Âge à aujourd’hui, ce dossier propose d’envisager le paradigme moral du désir qu'est la tentation, et les façons dont écrivaines et écrivains ont pu s’en emparer pour sonder la question de la responsabilité humaine face au choix, ou au risque, d'y succomber ou non. Entrer en tentation, autrement dit hésiter, tergiverser face à son propre désir, suppose bien qu’il y ait toujours un prix à payer et sans doute à craindre. De là, bien sûr, on peut envisager plusieurs scénarios. Il y a ceux où triomphe la loi, capable de contenir la tentation ; et il y a ceux où l’on s’abîme dans une jouissance qui se loge au-delà de la tentation : jouissance coupable et parfois sublimement transgressive.

Sommaire en ligne sur Érudit…

Martin Hervé et Alexis Lussier, Liminaire.

Francis Gingras, L’épreuve du désir. Figures de la tentation dans les traductions de la Bible au Moyen Âge.

Pierre Lyraud, D’une trompeuse absence : « tenter » et « tentation » dans l’oeuvre de Pascal.

Marine Ganofsky, « Se faire un délice de la tentation qui les tourmente ». Le désir de l’abîme, ou la tentation de la chute dans la fiction libertine.

Alexis Lussier, Pensée raisonnante et pensée fantasmatique de Rousseau à Freud.

Martin Hervé, Malaise dans la lecture : l’homosexualité selon Marcel Jouhandeau, entre stratégie existentielle et expérience esthétique.

Julie Gaillard, La tentation sur la scène pronominale. Réflexions à partir de La fiancée juive d’Hélène Cixous.