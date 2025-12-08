L'Année balzacienne 2025 : "Le merveilleux médical"
Fondée en 1959, L'Année balzacienne, publiée par le Groupe d'Études balzaciennes, paraît en livraisons annuelles depuis 1960. Sa quatrième série s'est ouverte en 2020. Chaque volume contient, sur Balzac et autour de Balzac, sur son œuvre et le contexte dans lequel elle a été produite, des articles de recherches d'inspiration diverse : études générales, biographiques, génétiques, historiques, stylistiques... Le dossier de l'année 2025 s’interroge sur les savoirs scientifiques et médicaux dans l’œuvre balzacienne mais aussi dans d'autres œuvres de l'époque. Les articles prennent en considération les tensions et les rapports entre le merveilleux et le médical ou entre le mysticisme et la science.
Prochainement accessible en ligne via Cairn…
Sommaire de L’Année balzacienne 2025
LE MERVEILLEUX MÉDICAL
Christelle Girard : Introduction
Un merveilleux en berne
Sophie Vanden-Abeele Marchal : Le Docteur-Noir d’Alfred de Vigny. Médecine, poésie et politique
Kathia Huynh : Poudres de perlimpinpin chez Balzac, Flaubert et Maupassant : charlatanisme médical et merveilleux artificiel
Julie Müller : L’Antéchrist revisité : premières représentations du malade alcoolique chez Balzac et ses contemporains
Au confluent de la science et de la littérature
Romain Enriquez : Roman de médecin ou roman du médecin ? Le Roman d’un géologue de Xavier de Reul
Sabine Le Hir : Hector Berlioz et la médecine, entre discours scientifiques et récits fantastiques : résonances et dissonances avec Balzac.
Dana Vuckovic : Le duo/duel psychologique entre Stéphanie de Vandières et Philippe de Sucy : dimension scientifique et romanesque de la folie dans Adieu
Shane Lillis : L’image de l’âme chez Balzac à travers le prisme du merveilleux médical.
Un médical occulte
Audrey Millet : L’accouchement-catastrophe dans L’Enfant maudit de Balzac et Une histoire sans nom de Barbey d’Aurevilly
Marie-Hélène Dumont : Merveilleux médical et discours idéologique : le médecin porte-voix d’Eugène Sue dans la série Le Diable médecin
Tim Farrant : Balzac, Gall, phrénologie : merveilles médicales et trouvailles romanesques
Puissances scientifiques ou pouvoirs merveilleux
Anne-Marie Lefebvre : Les super-pouvoirs du lexique médical métaphorique chez Balzac, Scribe et Sue
Olivier Laurini : La Recherche de l’Absolu : merveilleux, délire ou addiction ?
Anne-Marie Baron : Miracles de la médecine balzacienne : Imitatio Christi ou performances para-psychiques ?
Mokhtar Belarbi : Le merveilleux médical dans Le Médecin de campagne
VARIÉTÉS
Lucius de Mello : Balzac sauvage. La Comédie humaine dans la forêt amazonienne
Michele Morselli : Autour du Tartare ou Le Retour de l’exilé de Viellerglé (1822). Présences balzaciennes chez Lepoitevin
FUTURAMA
Présentation de la thèse de Grégoire Tavernier, « Le roman de l'ambition au XIXe s. (1826-1893) », dirigée par Aude Déruelle et soutenue le 23 septembre 2023.
DOCUMENTATION
Note :
Jean-Jacques Gautier : 28 juin 1829 : Balzac à la vente de la bibliothèque de la Malmaison
Revue critique
Revue bibliographique
Informations et nouvelles
Résumés/Abstracts