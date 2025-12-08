Fondée en 1959, L'Année balzacienne, publiée par le Groupe d'Études balzaciennes, paraît en livraisons annuelles depuis 1960. Sa quatrième série s'est ouverte en 2020. Chaque volume contient, sur Balzac et autour de Balzac, sur son œuvre et le contexte dans lequel elle a été produite, des articles de recherches d'inspiration diverse : études générales, biographiques, génétiques, historiques, stylistiques... Le dossier de l'année 2025 s’interroge sur les savoirs scientifiques et médicaux dans l’œuvre balzacienne mais aussi dans d'autres œuvres de l'époque. Les articles prennent en considération les tensions et les rapports entre le merveilleux et le médical ou entre le mysticisme et la science.

Pour commander le numéro, se rendre sur https://www.lannee-balzacienne.fr/boutique

Prochainement accessible en ligne via Cairn…

—

Sommaire de L’Année balzacienne 2025



LE MERVEILLEUX MÉDICAL



Christelle Girard : Introduction



Un merveilleux en berne



Sophie Vanden-Abeele Marchal : Le Docteur-Noir d’Alfred de Vigny. Médecine, poésie et politique

Kathia Huynh : Poudres de perlimpinpin chez Balzac, Flaubert et Maupassant : charlatanisme médical et merveilleux artificiel

Julie Müller : L’Antéchrist revisité : premières représentations du malade alcoolique chez Balzac et ses contemporains



Au confluent de la science et de la littérature



Romain Enriquez : Roman de médecin ou roman du médecin ? Le Roman d’un géologue de Xavier de Reul

Sabine Le Hir : Hector Berlioz et la médecine, entre discours scientifiques et récits fantastiques : résonances et dissonances avec Balzac.

Dana Vuckovic : Le duo/duel psychologique entre Stéphanie de Vandières et Philippe de Sucy : dimension scientifique et romanesque de la folie dans Adieu

Shane Lillis : L’image de l’âme chez Balzac à travers le prisme du merveilleux médical.



Un médical occulte



Audrey Millet : L’accouchement-catastrophe dans L’Enfant maudit de Balzac et Une histoire sans nom de Barbey d’Aurevilly

Marie-Hélène Dumont : Merveilleux médical et discours idéologique : le médecin porte-voix d’Eugène Sue dans la série Le Diable médecin

Tim Farrant : Balzac, Gall, phrénologie : merveilles médicales et trouvailles romanesques



Puissances scientifiques ou pouvoirs merveilleux



Anne-Marie Lefebvre : Les super-pouvoirs du lexique médical métaphorique chez Balzac, Scribe et Sue

Olivier Laurini : La Recherche de l’Absolu : merveilleux, délire ou addiction ?

Anne-Marie Baron : Miracles de la médecine balzacienne : Imitatio Christi ou performances para-psychiques ?

Mokhtar Belarbi : Le merveilleux médical dans Le Médecin de campagne



VARIÉTÉS



Lucius de Mello : Balzac sauvage. La Comédie humaine dans la forêt amazonienne

Michele Morselli : Autour du Tartare ou Le Retour de l’exilé de Viellerglé (1822). Présences balzaciennes chez Lepoitevin

FUTURAMA



Présentation de la thèse de Grégoire Tavernier, « Le roman de l'ambition au XIXe s. (1826-1893) », dirigée par Aude Déruelle et soutenue le 23 septembre 2023.



DOCUMENTATION



Note :

Jean-Jacques Gautier : 28 juin 1829 : Balzac à la vente de la bibliothèque de la Malmaison



Revue critique



Revue bibliographique



Informations et nouvelles



Résumés/Abstracts