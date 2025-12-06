Le français préclassique - 1500-1650, n° 27

Philippe SELOSSE - Préface

Articles

Andreu LLÒRIA

Les hispanismes dans la traduction française du Quijote par César Oudin (1614)

Claude BURIDANT

Les Mémoires de Claude Haton (1553-1582), approche stylistique et comparative : petite contribution à l’étude du français préclassique

Philippe SELOSSE

L’usage du pronom déterminant relatif composé lequel en discours spécialisés : un complément à la thèse de Mathieu Goux

Comptes rendus et notes de lecture

Critique de glossaires

Pierre de l’Estoile, 2021, Journal du règne de Henri IV, M.M. Fragonard et N. Oddo (éds), tome IV, Genève, Droz. [Par Marthe Paquant]

Pierre de l’Estoile, 2022, Journal du règne de Henri IV, M. Martin (éd.), tome V, Genève, Droz. [Par Marthe Paquant]

Éditions de textes

Désiré Érasme, 2024, De recta Latini Græcique sermonis pronuntiatione dialogus, Jacques Chomarat (trad.), Christine Bénévent, Geneviève Clerico, Bernard Colombat, Colette Nativel (éds), Genève, Droz. [Par Paul Gaillardon]

Gilles Ménage, 2022, Observations sur la langue françoise, Marc Bonhomme (éd.), Paris, Garnier. [Par Nathalie Fournier]

Ouvrages sur la langue

Dorothée AquinoWeber, Sara Cotelli Kureth et Carine Skupien Dekens (éds), 2021, La Norme du français et sa diffusion dans l’histoire, Paris, Champion. [Par Martine Furno].

Elisabetta Barale, Maria Colombo Timelli, Martina Crosio, Barbara Ferrari (éds), 2024, Traductions imprimées, traductions pour l’imprimé (1470-1550), Paris, Garnier. [Par Susan Baddeley]

Jean-Louis Fournel et Ivano Paccagnella, 2022, Traduire – Tradure – Translating, Genève, Droz. [Par Susan Baddeley]

Frédéric Duval, Céline Guillot-Barbance, Fabio Zinelli (éds), 2019, Les Introductions linguistiques aux éditions de textes, Paris, Garnier. [Par Joëlle Ducos]

Études diverses

Nathaël Istasse, 2022, Joannes Ravisius Textor (1492/3-1522). un régent humaniste à Paris à l’aube de la Renaissance, Genève, Droz. [Par Martine Furno]

—

Version PDF : e-EAN 9782745365361. 35 EUR.