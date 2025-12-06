Le français préclassique - 1500-1650, n° 27
Philippe SELOSSE - Préface
Articles
Andreu LLÒRIA
Les hispanismes dans la traduction française du Quijote par César Oudin (1614)
Claude BURIDANT
Les Mémoires de Claude Haton (1553-1582), approche stylistique et comparative : petite contribution à l’étude du français préclassique
Philippe SELOSSE
L’usage du pronom déterminant relatif composé lequel en discours spécialisés : un complément à la thèse de Mathieu Goux
Comptes rendus et notes de lecture
Critique de glossaires
Pierre de l’Estoile, 2021, Journal du règne de Henri IV, M.M. Fragonard et N. Oddo (éds), tome IV, Genève, Droz. [Par Marthe Paquant]
Pierre de l’Estoile, 2022, Journal du règne de Henri IV, M. Martin (éd.), tome V, Genève, Droz. [Par Marthe Paquant]
Éditions de textes
Désiré Érasme, 2024, De recta Latini Græcique sermonis pronuntiatione dialogus, Jacques Chomarat (trad.), Christine Bénévent, Geneviève Clerico, Bernard Colombat, Colette Nativel (éds), Genève, Droz. [Par Paul Gaillardon]
Gilles Ménage, 2022, Observations sur la langue françoise, Marc Bonhomme (éd.), Paris, Garnier. [Par Nathalie Fournier]
Ouvrages sur la langue
Dorothée AquinoWeber, Sara Cotelli Kureth et Carine Skupien Dekens (éds), 2021, La Norme du français et sa diffusion dans l’histoire, Paris, Champion. [Par Martine Furno].
Elisabetta Barale, Maria Colombo Timelli, Martina Crosio, Barbara Ferrari (éds), 2024, Traductions imprimées, traductions pour l’imprimé (1470-1550), Paris, Garnier. [Par Susan Baddeley]
Jean-Louis Fournel et Ivano Paccagnella, 2022, Traduire – Tradure – Translating, Genève, Droz. [Par Susan Baddeley]
Frédéric Duval, Céline Guillot-Barbance, Fabio Zinelli (éds), 2019, Les Introductions linguistiques aux éditions de textes, Paris, Garnier. [Par Joëlle Ducos]
Études diverses
Nathaël Istasse, 2022, Joannes Ravisius Textor (1492/3-1522). un régent humaniste à Paris à l’aube de la Renaissance, Genève, Droz. [Par Martine Furno]
