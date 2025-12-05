L'Année Baudelaire, n° 29

Fondée en 1995 par Claude Pichois, L’Année Baudelaire rend compte de la recherche baudelairienne et s’ouvre aux nouvelles générations de commentateurs de Baudelaire.

Sommaire

Genèse d’un poème : L’Invitation au voyage, par Dominique Billy

Le ciel des Fleurs du Mal et du Spleen de Paris, par Alessio Baldini

Sur la signifi cation du mensonge chez Baudelaire, par Gabriele Gallina Malraux et Baudelaire, par François de Saint-Cheron

Une lettre de Baudelaire à Léon Reynard, par Antoine Compagnon suivi de « La Grande Bohème » de Léon Reynard, texte établi et annoté par Antoine Compagnon

Baudelaire et Philoxène Boyer, par Jean-Clément Martin-Borella

Ferdinand Fouque, compagnon furtif de Baudelaire, par Ali Kilic

Baudelaire et « la belle Féline », par Aurélia Cervoni

Deux portraits

I. Le général Aupick, présenté par Antoine Compagnon

II. Théophile Gautier, présenté par André Guyaux

Heurs et malheurs de Baudelaire à la Pléiade, par André Guyaux

Notes de lecture

Le Procès de Baudelaire de Raphaël Belaïche, par Stéphane Guégan

Baudelaire. Rêver de Honfleur de Catherine Delons, par Henri Scepi

Version PDF : e-EAN 9782745365903. 30 EUR.