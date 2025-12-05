L'Année Baudelaire, n° 29
Fondée en 1995 par Claude Pichois, L’Année Baudelaire rend compte de la recherche baudelairienne et s’ouvre aux nouvelles générations de commentateurs de Baudelaire.
—
Sommaire
Genèse d’un poème : L’Invitation au voyage, par Dominique Billy
Le ciel des Fleurs du Mal et du Spleen de Paris, par Alessio Baldini
Sur la signifi cation du mensonge chez Baudelaire, par Gabriele Gallina Malraux et Baudelaire, par François de Saint-Cheron
Une lettre de Baudelaire à Léon Reynard, par Antoine Compagnon suivi de « La Grande Bohème » de Léon Reynard, texte établi et annoté par Antoine Compagnon
Baudelaire et Philoxène Boyer, par Jean-Clément Martin-Borella
Ferdinand Fouque, compagnon furtif de Baudelaire, par Ali Kilic
Baudelaire et « la belle Féline », par Aurélia Cervoni
Deux portraits
I. Le général Aupick, présenté par Antoine Compagnon
II. Théophile Gautier, présenté par André Guyaux
Heurs et malheurs de Baudelaire à la Pléiade, par André Guyaux
Notes de lecture
Le Procès de Baudelaire de Raphaël Belaïche, par Stéphane Guégan
Baudelaire. Rêver de Honfleur de Catherine Delons, par Henri Scepi
—
Version PDF : e-EAN 9782745365903. 30 EUR.