Carnets, revue électronique d’Études Françaises, n° 30 : "Un Orient à l'intérieur de l'Europe: la Péninsule Ibérique et ses représentations" (dir. Everton V. Machado, Jean‑Pierre Dubost, Axel Gasquet)

La revue Carnets — revue électronique d’études françaises de l’APEF — publie son numéro de novembre 2025, sous la direction d’Everton V. Machado, Jean‑Pierre Dubost et Axel Gasquet. Ce nouveau volume ouvre la discussion sur l’orientalisation de la péninsule Ibérique en accordant une place centrale au cas du Portugal.

Sommaire

Everton V. Machado, Jean-Pierre Dubost et Axel Gasquet

Introduction



Jean-Pierre Dubost

Soi-même comme un autre ? Vertus et contradictions de la géographie mentale orientaliste



Émilie Picherot

Le rôle inattendu du Portugal dans le processus d'orientalisation de la langue arabe au xvie siècle

Everton V. Machado

Un « Orient domestique » propre au Portugal: penser les représentations de l’Islam à partir de l’arabisant David Lopes (1867-1942)



Sarga Moussa

Les Gitanos de Gautier : un autre « Orient » dans l’Orient espagnol



Sandra Boto

L’Orient dans le Romanceiro d’Almeida Garrett : Représentations de l’altérité musulmane et de l’atmosphère française



Fátima Outeirinho

Un Orient à portée de main : réflexion à partir de quelques textes de voyage en espace ibérique



Marta Pacheco Pinto

L’Orient chez nous. Annotations marginales et (auto)orientalisation : les lecteurs outrés de Cartas de um japonez (1907) d’Alfredo Gallis