Carnets, revue électronique d’Études Françaises, n° 30 : "Un Orient à l'intérieur de l'Europe: la Péninsule Ibérique et ses représentations" (dir. Everton V. Machado, Jean‑Pierre Dubost, Axel Gasquet)
La revue Carnets — revue électronique d’études françaises de l’APEF — publie son numéro de novembre 2025, sous la direction d’Everton V. Machado, Jean‑Pierre Dubost et Axel Gasquet. Ce nouveau volume ouvre la discussion sur l’orientalisation de la péninsule Ibérique en accordant une place centrale au cas du Portugal.
Sommaire
Everton V. Machado, Jean-Pierre Dubost et Axel Gasquet
Introduction
Jean-Pierre Dubost
Soi-même comme un autre ? Vertus et contradictions de la géographie mentale orientaliste
Émilie Picherot
Le rôle inattendu du Portugal dans le processus d'orientalisation de la langue arabe au xvie siècle
Everton V. Machado
Un « Orient domestique » propre au Portugal: penser les représentations de l’Islam à partir de l’arabisant David Lopes (1867-1942)
Sarga Moussa
Les Gitanos de Gautier : un autre « Orient » dans l’Orient espagnol
Sandra Boto
L’Orient dans le Romanceiro d’Almeida Garrett : Représentations de l’altérité musulmane et de l’atmosphère française
Fátima Outeirinho
Un Orient à portée de main : réflexion à partir de quelques textes de voyage en espace ibérique
Marta Pacheco Pinto
L’Orient chez nous. Annotations marginales et (auto)orientalisation : les lecteurs outrés de Cartas de um japonez (1907) d’Alfredo Gallis