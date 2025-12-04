Travaux de littérature, vol. XXXVIII : "L'écrivain biographe" (dir. Catherine Thomas-Ripault)

La biographie connaît depuis plusieurs décennies un succès qui ne se dément pas, au point de représenter aujourd'hui la forme la plus courante et la plus populaire d'expression littéraire. Les études qui lui sont consacrées sont également nombreuses, qui s'emploient à délimiter ce genre, à retracer son évolution et ses métamorphoses.

Ce numéro des Travaux de littérature complète et nourrit cette réflexion en mettant la lumière sur l'écrivain biographe: quelles affinités électives, quel rapport à la vérité, poussent l'écrivain à s'approprier un genre mal défini et souvent considéré comme mineur, plus volontiers pris en charge par l'historien ou le journaliste? Peut-on déceler des constantes, des procédés poétiques communs aux récits de vie rédigés par des écrivains? Quelle dialectique entretiennent imagination et savoir, et de quelle manière le biographique relève-t-il d'un processus d e création littéraire à part entière?

Ce sont quelques-unes des questions qu'abordent les études ici réunies, en prenant en compte des récits de vie rédigés par un auteur reconnu par ses contemporains ou la postérité comme appartenant au champ littéraire, que son discours porte sur un autre artiste ou sur tout autre type de personnalité, connue ou inconnue, contemporaine de l'écrivain ou figure du passé.

Sommaire

Catherine Thomas-Ripault, Introduction ; Élisabeth Gaucher, «"Je suis ce que je suis vu" (Nicolas Grimaldi). Stratégies d'ostentation urbaine dans quelques autobiographies d'écrivains médiévaux ». Christophe Blanquie, «La sainteté selon Bussy-Rabutin: La Vie en abrégé de Madame de Chantal». Élise Guillou, «Gilles Boileau, premier biographe d'Épictète: une Vie entre écriture savante et écriture plaisante». Carole Atem, «Tenir l'ennemi en jalousie: stratégie militaire et feinte littéraire dans l'écriture biographique de Courtilz de Sandras». Muriel Wilmet-Duveau, « Voltaire biographe: les Vies de Molière et de Jean-Baptiste Rousseau». Jouda Sellami, «Marin, biographe français de Saladin, et son rapport aux sources». Linda Gil, « Voltaire après Voltaire par Condorcet: figure nationale ou universelle?». Nicola Agliardi, «La biographie de Marie-Antoinette selon Galart de Montjoie: une hybridité littéraire et politique». Françoise Gevrey, «La biographie d'Héloïse et Abeilard sujet d'un Roman Historique, Galant et Moral». Marceau Levin, «Biographie, réseau, notoriété: configurations d'un genre en mutation (1838-1899)». Maurice Gasnier, «Henriette Renan, souvenir pour ceux qui l'ont connue, ou le biographe et son double». François Delolme, «Émile Zola, l'objectivité d'un ami ». Pierre Dufief, «Le biographe et l'actrice. Edmond de Goncourt et la Clairon». Samuel Lair, «L'Enfermé (1896) de Gustave Geffroy, ou la biographie empêchée». Philippe Martin-Horie, «Georges Normandy, valet de gloire? ». Jean-Claude Ternaux, «Anatole France, biographe de Rabelais». Roland Roudil, «Les biographies de Romain Rolland, ou les voix polyphoniques d e l'héroïsme». Laure Meesemaecker, «Le "désormais classique" Saint Augustin de Louis Bertrand». lacopo Leoni, « Mensonge biographique et vérité littéraire. Ambiguïtés de la biographie dans Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline». Emmanuel Couly, «Fouquet ou les paradoxes biographiques de Paul Morand ». Alexandre Solans, « Le détail biographique. Expansion du singulier dans l'écriture contemporaine des vies». Federica d'Ascenzo, « Un autre pacte biographique: variations autour de la biographie chez Emmanuel Carrère ».