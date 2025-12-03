Biopol II. Jornadas doctorales : "Economía libidinal, queerness y espiritualidad: aproximaciones a la política de la literatura místico-erótica” (Granada)

Estas jornadas plantean la necesidad de (re)pensar el hecho estético como estrategia de

resistencia frente al incipiente nihilismo (crisis medioambiental, lógicas productivas de

alienación temporal, proliferación de técnicas de control de los cuerpos del

tecnocapitalismo). Detectamos dos fenómenos artísticos y literarios en tanto que

manifestaciones culturales que responden a este panorama. Por un lado, la reactivación de

la espiritualidad y, por otro, la renovación de las gramáticas eróticas y amorosas. Pues, si de

acuerdo con Bataille (2023), la experiencia erótica es transgresión y acceso a lo sagrado,

entonces, el deseo se configura como fuerza política y espiritual. Esto es, exploraremos

cómo la literatura se acopla en este ensamblaje místico, erótico y político. Por una parte,

atenderemos a la proliferación de formas de espiritualidad heterogéneas y, por otra, a las

nuevas maneras de pensar el cuerpo y el deseo inauguradas por los planteamientos queer

y posthumanistas (Wolfe, 2010).

Nuestra propuesta es analizar estos fenómenos desde el giro postsecular contemporáneo

(Asad et al., 2014; Habermas, 2006; Taylor, 2007). Particularmente, a partir del concepto de

las “transsecularismo” (Bengert, Blanco, Haase y Steinmetz-Jenkins, 2024) y la

hermenéutica de la hospitalidad (Blanco, 2024a, 2024b), que se han convertido en un

espacio privilegiado para pensar las intersecciones entre espiritualidad y deseo. Puesto que

lo transsecular no cancela lo trascendente, sino que lo reconfigura en la inmanencia, en la

vida y en el cuerpo. La hermenéutica de la hospitalidad puede definirse como una

hermenéutica sincrética de textos de origen tanto secular como religioso, que conviven y

hacen dialogar entre sí diferentes tradiciones culturales, siguiendo el modelo de una

literatura que es por naturaleza verdaderamente transtextual. La literatura se presenta

entonces como espacio donde explorar nuevas configuraciones de lenguaje y afecto,

abriendo formas de coexistencia alternativas al reactivar y transformar las herencias

místicas (Zambrano, 1977) para articular resistencias frente a la captura biopolítica del

cuerpo y la vida (Foucault, 1978, 2019, 2004).

EJES TEMÁTICOS

En el marco del proyecto (BIOPOL III), estas jornadas abordarán el espacio de producción

teórica y literaria delimitado por los ejes de la espiritualidad, la política y el eros. Es en esta

intersección donde situamos nuestras jornadas como un espacio de debate riguroso donde

pensar, desde la literatura y la filosofía, otras formas posibles de habitar el presente. Se

considerarán también comunicaciones que se refieran a las siguientes líneas temáticas:

● Políticas de la literatura

● Genealogías del erotismo y la sexualidad

● Neomística y experiencia contemporánea

● Biopolítica, encarnación y deseo

● Eco-espiritualidad, queerness y feminismos

● Narratología de lo transgresivo: estructuras narrativas del límite y la ruptura

● Nuevas temporalidades

● Resistencia y cuidado

Estas jornadas se realizarán en la Facultad de Filosofía y Letras, los días 6 y 7 de mayo de

2026.

Fecha límite para el envío de las propuestas: 15 de marzo de 2026. Las

propuestas se deben enviar a: proyectobiopol@gmail.com