Lectures croisées de deux œuvres latino-américaines ultracontemporaines : Fernanda Trías et Mónica Ojeda (revue Atlante)

Revue Atlante

Appel à contribution pour le numéro 26, printemps 2027

Lectures croisées de deux œuvres latino-américaines ultracontemporaines : Fernanda Trías et Mónica Ojeda

Numéro coordonné par

Victoria Famin (Université Lumière Lyon 2, LCE), Élodie Carrera (Université de Lille, CECILLE) et Sandra Hernández (Université Lumière Lyon 2, LCE)

La littérature latino-américaine au tournant du XXIe siècle a vu émerger de nouvelles voix et un certain nombre d’entre elles sont celles d’autrices nées dans les années 1960 et 1970, voire dans les années 80. Écrivaines confirmées ou voix émergentes, le phénomène est tel qu’il a été perçu comme un « nouveau boom latino-américain », mais cette fois « féminin »[i]. Si la référence au boom est loin de faire l’unanimité, comme l’a montré Fabiana Sherer dans l’article où elle donne la parole à une dizaine d’autrices[ii], la formule a le mérite de mettre au premier plan une réalité qui transcende les frontières nationales en Amérique latine. À la charnière de plusieurs facteurs, ce boom est le fruit d’une époque marquée par les luttes féministes telles que la marea verde en Argentine et des intérêts éditoriaux, comme se sont attachées à le démontrer Ana Gallego Cuiñas pour le cas argentin et Virginia Capote Díaz pour le contexte colombien[iii].

Dans un cadre globalisé, ce numéro se propose d’explorer deux œuvres, celles de Fernanda Trías et de Mónica Ojeda, appartenant à deux contextes littéraires distincts, ceux de l’Uruguay et de l’Équateur. Née en 1976 à Montevideo, Fernanda Trías a publié cinq romans – La azotea (2001), Cuadernos para un solo ojo (2002), La ciudad invencible (2014), Mugre rosa (2020), ce dernier ayant été récompensé par le Prix Sor Juana Inés de la Cruz à la FIL de Guadalajara, ainsi que El monte de las furias (2025) –, auxquels s’ajoutent les recueils de nouvelles El regreso (2012) et No soñarás flores (2016). Quant à Mónica Ojeda, dont le nom apparaît dans la liste Bogotá-39 2017 et qui est principalement reconnue pour ses romans – La desfiguración Silva (2014), Nefando (2016), Mandíbula (2018) et Chamanes eléctricos en la fiesta del sol (2024) –, elle a également livré deux recueils de poésie (El ciclo de las piedras en 2015 et Historia de la leche en 2019), ainsi que les nouvelles rassemblées dans Las voladoras (2020).

Si ce numéro aspire à réunir des articles proposant des études fondées sur divers cadres méthodologiques, une attention particulière sera accordée aux propositions établissant des liens entre les œuvres des autrices mentionnées et celles d’autres écrivains ou écrivaines de leur génération, ou de générations antérieures, tissant des liens intertextuels et favorisant des lectures comparées et des perspectives critiques contextualisées.

Langues de rédaction : français et espagnol.

Informations pratiques : les propositions (environ 300 mots) accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique sont à envoyer jusqu’au 15 décembre 2025 à :

- Victoria Famin : maria.famin@univ-lyon2.fr

- Élodie Carrera : elodie.carrera@univ-lille.fr

- Sandra Hernández : sandra.hernandez@univ-lyon2.fr

Les décisions d’acceptation seront communiquées aux auteurs début janvier 2026.

Après acceptation, les contributions sont à envoyer aux coordinatrices du dossier avant le 30 avril 2026, délai de rigueur. Les auteurs veilleront à respecter scrupuleusement les normes de présentation disponibles à l’adresse : https://journals.openedition.org/atlante/1302.

Les articles seront soumis à double expertise aveugle et le retour d’évaluation aux auteurs est prévu en septembre 2026.

La version définitive de l’article sera envoyée pour le 20 novembre 2026.

Publication du numéro : printemps 2027.

—

Revista Atlante

Llamado a artículos para el número 26, primavera 2027

Lecturas cruzadas de dos obras latinoamericanas ultracontemporáneas: Fernanda Trías y Mónica Ojeda

Número coordinado por

Victoria Famin (Université Lumière Lyon 2, LCE), Élodie Carrera (Université de Lille, CECILLE) y Sandra Hernández (Université Lumière Lyon 2, LCE)

La literatura latinoamericana del siglo XXI se caracteriza, entre otras cosas, por la emergencia de un número significativo de voces nuevas, muchas de ellas pertenecientes a autoras nacidas en las décadas de 1960 y 1970, e incluso en los años ochenta. Escritoras consagradas o voces emergentes, este fenómeno ha sido interpretado como un “nuevo boom latinoamericano”, aunque en esta ocasión protagonizado por autoras[iv]. Si bien la referencia al boom no suscita unanimidad –como lo ha señalado Fabiana Scherer en el artículo donde recoge el testimonio de una decena de escritoras[v]–, la fórmula tiene el mérito de visibilizar una realidad que trasciende las fronteras nacionales en el ámbito latinoamericano. En la confluencia de diversos factores, dicho fenómeno constituye el resultado de una época marcada tanto por las luchas feministas –como la marea verde en Argentina– como por las dinámicas del mercado editorial, tal como lo han demostrado Ana Gallego Cuiñas en el caso argentino y Virginia Capote Díaz en el contexto colombiano[vi].

Este número tiene como propósito explorar la obra de dos autoras –la de Fernanda Trías y la de Mónica Ojeda–, pertenecientes en tiempos globalizados a dos contextos nacionales, el uruguayo y el ecuatoriano. Nacida en 1976 en Montevideo, Fernanda Trías es autora de cinco novelas –La azotea (2001), Cuadernos para un solo ojo (2002), La ciudad invencible (2014), Mugre rosa (2020), galardonada con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL de Guadalajara, y El monte de las furias (2025)–, además de los volúmenes de relatos –El regreso (2012) y No soñarás flores (2016)–. Por su parte, Mónica Ojeda, mencionada en la lista Bogotá-39 de 2017, principalmente reconocida por sus novelas –La desfiguración Silva (2014), Nefando (2016), Mandíbula (2018) y Chamanes eléctricos en la fiesta del sol (2024)–, también ha publicado dos poemarios –El ciclo de las piedras (2015) e Historia de la leche (2019)– y el libro de relatos Las voladoras (2020).

Si bien este número de Atlante propone reunir artículos que ofrezcan estudios desde distintos enfoques metodológicos, se prestará especial atención a las propuestas que establezcan vínculos entre las obras de las autoras mencionadas y las de otros escritores o escritoras de su generación, o de generaciones anteriores, con el fin de fomentar lecturas comparadas y perspectivas críticas contextualizadas.

Idiomas de redacción: francés y español.

Información práctica: las propuestas (aproximadamente 300 palabras), acompañadas de una breve nota biobibliográfica, deberán enviarse antes del 15 de diciembre de 2025 a:

- Victoria Famin: maria.famin@univ-lyon2.fr

- Élodie Carrera: elodie.carrera@univ-lille.fr

- Sandra Hernández: sandra.hernandez@univ-lyon2.fr

Las decisiones de aceptación se comunicarán a las autoras y los autores a principios de enero de 2026.

Una vez aceptadas, las contribuciones deberán enviarse a las coordinadoras del dossier antes del 30 de abril de 2026.

Las autoras y los autores deberán respetar rigurosamente las normas de presentación disponibles en la siguiente dirección: https://journals.openedition.org/atlante/1302.

Los artículos serán sometidos a un proceso de evaluación doble ciega, y los resultados de la evaluación se comunicarán en septiembre de 2026.

La versión definitiva del artículo deberá enviarse antes del 20 de noviembre de 2026.

Publicación del número: primavera de 2027.

—



[i] SCHERER, Fabiana, « El nuevo boom latinoamericano: las escritoras marcan el rumbo », La Nación, 12/06/2021. URL : https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-nuevo-boom-latinoamericano-las-escritoras-marcan-el-rumbo-nid12062021/. Consulté le 22/10/2025.

[ii] Ibid.

[iii] GALLEGO CUIÑAS, Ana, « Feminismo y literatura (argentina) mundial: Selva Almada, Mariana Enriquez y Samanta Schweblin », Literatura latinoamericana mundial: Dispositivos y disidencias, Gustavo Guerrero, Jorge J. Locane, Benjamin Loy et Gesine Müller (éds.), Berlin, Boston, De Gruyter, 2020, p. 71-96 ; et « Comienzos de la novísima novela argentina (2001-2011) », Hispamérica, Año 44, n° 130, avril 2015, p. 3-14. CAPOTE DÍAZ, Virgina, « La literatura latinoamericana escrita por mujeres hoy: aproximación a su recepción y notas preliminares a un fenómeno incipiente. El caso de Colombia », Kamchatcka, n° 17, 2021, p. 453-473.

[iv] SCHERER, Fabiana, “El nuevo boom latinoamericano: las escritoras marcan el rumbo”, La Nación, 12/06/2021. URL: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-nuevo-boom-latinoamericano-las-escritoras-marcan-el-rumbo-nid12062021/. Consultado el 22/10/2025.

[v] Ibid.

[vi] GALLEGO CUIÑAS, Ana, “Feminismo y literatura (argentina) mundial: Selva Almada, Mariana Enriquez y Samanta Schweblin”, Literatura latinoamericana mundial: Dispositivos y disidencias, Gustavo Guerrero, Jorge J. Locane, Benjamin Loy y Gesine Müller (eds.), Berlin, Boston, De Gruyter, 2020, pp. 71-96; y “Comienzos de la novísima novela argentina (2001-2011)”, Hispamérica, Año 44, n°130, abril 2015, pp. 3-14. CAPOTE DÍAZ, Virgina, “La literatura latinoamericana escrita por mujeres hoy: aproximación a su recepción y notas preliminares a un fenómeno incipiente. El caso de Colombia”, Kamchatcka, n°17, 2021, pp. 453-473.