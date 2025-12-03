ALCQ/ALCQ: Conférence 2026 (bilingue) - Association des littératures canadiennes et québécois/Association of Canadian and Quebec Literatures (McGill University Campus, Montreal, Canada)

ALCQ/ALCQ: Conférence 2026 (bilingue)

Association des littératures canadiennes et québécois/Association of Canadian and Quebec Literatures

Date du colloque : Du 8-10 juin 2026

Lieu : Université McGill, Montréal

Date limite de soumission des propositions : 15 février 2026

Soumission des propositions : alcq.acql@gmail.com

Fondée en 1975 dans le sillage de la ratification officielle du multiculturalisme par le Canada, l’Association des littératures canadiennes et québécoises (ALCQ) s'est imposée, en plus de 45 ans, comme la principale association canadienne pour la mise en valeur de la recherche multilingue et transnationale dans les littératures canadiennes et québécoises.



Comme le colloque de l’an dernier a eu lieu en mode virtuel, l’ALCQ propose cette année d’organiser une version en présentiel, qui aura lieu à l’Université McGill, à Montréal, du lundi 8 juin au mercredi 10 juin 2026. Quelques séances pourraient être en mode hybride, mais leur nombre sera limité.



Le colloque 2026 de l’ALCQ se tiendra parallèlement à celui de l’Association canadienne de littérature comparée sur le campus de l’Université McGill. Ensemble, nous envisageons également de planifier des séances conjointes et d’inviter un conférencier d’honneur.



Propositions



Nous invitons les participants potentiels à soumettre une proposition sur la recherche, l’enseignement ou des questions professionnelles pertinentes pour les membres actuels ou futurs de l’Association. Les communications peuvent être données en anglais ou en français.



Puisque nous cherchons à devenir une association plus inclusive et équitable, l’ALCQ encourage fortement les sessions bilingues ainsi que les recherches thématiques et méthodologiques qui se concentrent sur les questions d’équité, de diversité, d’inclusion et de décolonisation à l’intersection de la langue, de la classe, du genre, de la sexualité, du handicap et d’autres sites de hiérarchies sociales et d’oppression.

Nous recherchons différents types de sessions :



Panel de communications : Les panélistes présentent un document formel de 15 à 20 minutes, suivi de questions et d’une discussion.

Sessions organisées par les membres : Les organisateurs de panels peuvent présenter leurs propres communications dans la session qu’ils organisent.

Séminaire-atelier : Les participants soumettent leurs documents aux autres participants du séminaire avant le colloque. Les participants devraient limiter leurs présentations à 8-12 minutes pour maximiser le temps de discussion.

Table ronde : Les participants font de brèves présentations (environ 5 à 10 minutes) en réponse à une question ou à un problème spécifique; ces présentations sont suivies d’une discussion avec le public.

Pecha Kucha : 20 images sont présentées pendant 20 secondes chacune, accompagnées d’explications ou de commentaires.

Atelier de perfectionnement professionnel : Présentations intensives dirigées par un modérateur, portant sur des questions de perfectionnement professionnel qui sont pertinentes pour les étapes d’une carrière académique.

Frais d'inscription au colloque et adhésion à l'ACQL



Les frais d'inscription au colloque sont de 60 $; 40 $ pour les chercheurs indépendants; 20$ pour les étudiants des cycles supérieurs. La participation au colloque nécessite cependant une adhésion à l’ALCQ à jour. Voir le site web de l’ALCQ (www.alcq-acql.ca) pour plus de renseignements quant à l’adhésion et à l’inscription.



Soumission des propositions



Veuillez soumettre vos propositions de sessions ou de communications (maximum 300 mots), accompagnées d'une courte biographie, en format Word ou RTF, d'ici le 15 février 2026, au comité organisateur du colloque: acql.alcq@gmail.com

Dans votre proposition, veuillez préciser :

la nature de votre présentation (communication traditionnelle, poster, Pecha Kucha, etc.);

la langue de présentation (français, anglais ou bilingue);

si vous voulez présenter en personne ou en mode virtuel (le nombre de participants en mode virtuel sera limité).

____________________________

Conference Dates: June 8-10, 2026

Place: McGill University, Montreal

Deadline for proposals: February 15, 2026

Submit proposal to: alcq.acql@gmail.com

www.alcq-acql.ca

Founded in 1975 in the wake of Canada’s official ratification of multiculturalism, the Association for Canadian and Québec Literatures has, over more than 45 years, emerged as Canada’s premier association for showcasing multilingual and transnational research in Canadian and Québec literatures.



As last year’s scheduled conference was held virtually, the ACQL is proposing this year to host an in-person conference at McGill University from Monday, June 8th to Wednesday, June 10th. Some sessions may be held in a hybrid format, but we would like to keep the number to a minimum.



The 2026 ACQL conference will be held concurrently with the Canadian Comparative Literature Association’s conference, which will take place on McGill University’s campus at the same time. The associations are exploring the possibility of holding joint sessions and inviting a shared guest speaker.



Proposals



We invite potential participants to submit proposals on research, teaching, and professional matters of relevance to current or prospective Association members. We welcome presentations in English or in French.



As we strive to become a more inclusive and equitable association, ACQL also strongly encourages bilingual sessions as well as thematic and methodological research that focuses on issues of equity, diversity, inclusion, and decolonization as they intersect with language, class, gender, sexuality, dis/ability, and other sites of social hierarchies and oppression.



We welcome proposals for a variety of session types:



Paper Panel: Panelists present a formal paper of 15-20 minutes, followed by

questions and discussion.

Member Organized Sessions: Panel organizers may present their own papers in the session that they organize.

Seminar Workshop: Participants complete their papers in advance and distribute them to other seminar participants prior to the conference. Participants are encouraged to limit their presentations to 8-12 minutes to promote a substantial discussion period.

Roundtable: Participants give brief presentations (roughly 5-10 minutes) in response to a specific question or concern, followed by discussion and debate with the audience.

Pecha Kucha: 20 images are displayed for 20 seconds each, with explanation or commentary keyed to the images.

Professional Development Workshop: Intensive presentations led by a moderator, revolving around issues of professional development that are of specific relevance to stages of their academic careers.

Conference Fees and ACQL Membership



Conference fees are $60 for faculty members; $40 for independent scholars; and $20 for graduate students. Participation requires up-to-date ACQL membership. See the ACQL website (www.alcq-acql.ca) for membership and registration information.

Proposal Submission



Please submit your paper or session proposals (maximum 300 words) with a short biography in Word or RTF by 15 February 2026 to acql.alcq@gmail.com



In your proposal, please specify:

the nature of your presentation (traditional paper, poster, Pecha Kucha, etc.);

the language (English, French, or bilingual);

if you will be presenting in person or virtually (the number of virtual presentations will be limited).



