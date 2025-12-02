Langues de l'Afrique du Nord: Poétique, Politique, Identité (University of Tennessee, Knoxville, TN, USA)

Le North Africa Caucus de l'African Literature Association invite des propositions de communication, ou des propositions de panels composés d'au moins trois communications, pour le colloque de l'African Literature Association, qui se tiendra du 28 au 30 mai à l'Université du Tennessee à Knoxville, TN, USA. Le caucus sera le sponsor de deux panels qui sont garantis de figurer sur le programme du colloque.

Ces panels exploreront les façons dont les écrivain.es et cinéastes nord-africain.es emploient des langues telles le tamazight, l'arabe, le français, l'espagnol, l'anglais, l'italien, le néerlandais, parmi d'autres, pour poser des questions d'identité, de mémoire, et de pouvoir dans une région qui se caractérise profondément par sa diversité linguistique. Empruntant à l'anthropologue Arjun Appadurai le cadre de différents paysages urbain, médiatique, et idéologique (cityscape, mediascapes, ideoscapes), nous invitons des propositions de communication qui examinent:

Comment les espaces urbains et ruraux façonnent l'expression multilingue dans la littérature et le cinéma, reflétant les dimensions sociale, culturelle, et politique du paysage nord-africain.

Comment les formes littéraires et médiatiques font circuler les langues au-delà des frontières, produisant des identités linguistiques hybrides et interpellant des publics globaux.

Comment les choix linguistiques constituent des lieux de négociation politique, de résistance, et d'expression idéologique, comprenant les débats autour des définitions de la région qui évoluent tout en se chevauchent (comme un lieu africain, méditerranéen, saharien, comme le Tamazgha, al-Maghrib, le Maghreb, etc.)

Les propositions de communication doivent comporter le nom et intitulé de poste de l'auteur.e, ainsi qu'un titre, un abstract (de 250 mots maximum), et 3 mots clés. Veuillez les envoyer à Matthew Brauer, mbrauer@utk.edu, avant le 7 décembre 2025.

---

The North Africa Caucus of the African Literature Association invites submissions of individual papers or pre-formed panels for the 2026 African Literature Association conference, to be held May 28-30 at the University of Tennessee, Knoxville. The caucus sponsors two panels that are guaranteed to appear on the conference program.

These panel will explore how North African writers and filmmakers draw on Tamazight, Arabic, French, Spanish, English, Italian, Dutch, and more to engage questions of identity, memory, and power in a region marked by profound linguistic diversity. Using the framework of cityscapes, mediascapes, and ideoscapes, we invite proposals that examine:

How urban and rural spaces shape multilingual expression in literature and film, reflecting the social, cultural, and political dimensions of North African landscape.

How media and literary forms circulate languages across borders, creating hybrid linguistic identities and engaging global audiences.

How linguistic choices serve as sites of political negotiation, resistance, and ideological expression, including discussions around the region’s shifting and overlapping definitions (such as African, Mediterranean, Saharan, Tamazgha, al-Maghrib, le Maghreb, and North Africa).

Please submit proposals, including your name and affiliation and the title, abstract (250 words), and 3 keywords for your paper, to mbrauer@utk.edu by 7 December 2025. The Caucus will submit the finalized panels to the conference portal on participants’ behalf.



Select presentations from these panels will be considered for inclusion in a special volume of the Journal of Amazigh Studies.



We look forward to receiving your proposals.



Sincerely,



Fazia Aïtel, chair

Matthew Brauer, vice chair

Katia Bella, secretary