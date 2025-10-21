Emmanuel Pernoud, Corot. Journal ferroviaire

Approcher l'oeuvre de Camille Corot (1796-1875), si souvent ressentie comme ennuyeuse ou monotone, c'est d'abord consentir à oublier ce que l'on sait, à ne plus verser dans le fétichisme de la signature, et ainsi réapprendre à voir.

Emmanuel Pernoud, professeur émérite d'histoire de l'art, nous propose cet oeil neuf sous la forme originale d'un carnet de voyage joyeusement désinvolte, flâneur parmi les toiles de Corot exposées ici où là dans les musées de France.

Ce parcours, tout en disponibilité du regard, permet d'approcher et d'accueillir un peintre mal aimé, tout en réfléchissant aux raisons de cette défaveur, qui tient sans doute à sa résistance aux discours qu'affectionne le temps, à son inaptitude à stimuler un savoir - et aux dispositifs muséaux qui en conditionnent la réception.

—

