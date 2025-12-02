I. G. Mastrorosa, Romanità esemplare. Modelli e valori di Roma antica

Il volume si focalizza sul tema dell’esemplarità allo scopo di indagarne il significato nella società romana attraverso tre casi di studio: il re sabino Numa, Catone il Censore, Livia, la prima Augusta della storia dell’Urbe. Analizzando i profili restituiti nel corso dei secoli da testimonianze antiche di tipo differente, evidenzia come la rielaborazione della memoria delle loro vicende biografiche sia maturata attraverso dinamiche istituzionali e culturali peculiari del quadro civico romano, fra le quali si segnala l’attitudine a riconoscere nella personalità e nell’operato di autorevoli protagonisti del passato l’espressione di qualità e valori da assumere come patrimonio collettivo e identitario. In questa cornice, l’analisi intende verificare con quali modalità in età tardorepubblicana, imperiale e tardoantica, storici, letterati e altri interpreti abbiano promosso l’immagine delle tre figure facendone dei soggetti esemplari in rapporto a comportamenti e qualità peculiari come la iustitia e la religio, la severitas, la pudicitia. La loro acquisizione in veste di modelli cui attingere in circostanze e con obiettivi di volta in volta differenti, ha offerto spunti e sollecitazioni a dotti, teorici del pensiero e cultori a vario titolo della storia romana che più tardi, fra tardo medioevo ed età moderna, tornando ad interpretarne la condotta ne consolidarono la reputazione contribuendo a fare di loro i rappresentanti di una romanità esemplare che ancor’oggi merita di essere conosciuta e valorizzata.

—

Ce volume se focalise sur le thème de l’exemplarité, afin d’en questionner la signification dans la société romaine à travers trois cas d’étude : le roi Numa, Caton l’Ancien et Livia, la première Augusta de l’histoire romaine. Par l’analyse de sources différentes qui portent sur ces trois personnages, il met en évidence la manière dont la reconstruction et la relecture de leur biographie ont été influencées par des dynamiques institutionnelles et culturelle propres au cadre civique romain. Ce travail souligne notamment la tendance des Romains à reconnaître dans la personnalité et dans l’activité de protagonistes éminents du passé l’expression de qualités et valeurs qui deviennent partie du patrimoine collectif et identitaire. Dans ce cadre interprétatif, l’analyse vise à vérifier les modalités avec lesquelles les historiens et les lettrés ont valorisé l’image de ces trois figures à la fin de la République, à l’époque impériale et dans l’Antiquité tardive, pour en faire des modèles exemplaires par rapport à des comportements et des qualités précises comme la iustitia, la religio, la seueritas et la pudicitia. Leur réception en tant que modèles qui peuvent être utilisés à des moments et avec des objectifs toujours différents a offert des pistes et des sollicitations à des érudits, des philosophes et des passionnées d’horizon divers de l’histoire romaine. Entre le Moyen Âge tardif et l’époque moderne, ceux-ci ont à nouveau interprété la vie de ces trois personnages et ont ainsi contribué à pérenniser la réputation de ceux-ci, qui sont ainsi devenus les représentants d’une romanité exemplaire qui mérite d’être connue et valorisée encore aujourd’hui.

—

Ida Gilda Mastrorosa, è professore associato di ‘Storia romana’ all’Università di Firenze (Dipartimento SAGAS), dove insegna anche ‘Antichità romane e cultura moderna’; ‘Storia del pensiero politico antico’. È inoltre Membre associé dell'Unité Mixte de Recherche “Archéologie, Terre, Histoire et So ciétés” (ArTeHiS UMR 6298) della Université Bourgogne Europe (France) e dell’Unité de Recherche “Textes, Représentations, Archéologie, Autorité et Mémoire de l'Antiquité à la Renaissance” (TrAme UR 4284) dell’Université de Picardie, Jules Verne (France). Ha dedicato numerosi studi alla storio grafia romana (Livio, Dionigi di Alicarnasso, Tacito, Cassio Dione, Am miano Marcellino) e alle raccolte epistolari, con riguardo a tematiche storico-giuridiche, strutture familiari e condizione femminile in età impe riale e tardo-antica, concezione dell’ambiente, nonché all’interpretazione della storia e delle istituzioni romane nella cultura europea moderna (sec. XV-XVIII) su cui ha diretto di recente la raccolta: Regards croisés sur la Rome ancienne et les Lumières, Paris, Classiques Garnier, 2023.