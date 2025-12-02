François Betz, Le Point. PUNK-T. Revue artistique et littéraire (1936-1962)

PUNK•T raconte pour la première fois histoire de l'ancienne revue culturelle et littéraire Le Point publiée entre 1936 et 1962 avec les meilleurs extraits accompagnés d'archives inédites des plus grands artistes du siècle dernier qui ont collaboré à la revue. Aragon, Eluard, Le Corbusier, Jean-Louis Barrault, Prévert, Léautaud, Simenon, Varda et tant d'autres ont construit cette belle revue dont Doisneau devint le principal photographe après la Seconde Guerre Mondiale. Picasso, Braque ou ses fameux Bistrots sont à l'origine des reportages du Point.

PUNK•T est le fruit de 10 années de recherches qui ont permis de retrouver près de 6 000 documents d’archives inédites.

L'Edition Simeio a remporté le trophée de la fabrication du livre, en 2023, pour leur double édition en classique et en tirage limité.