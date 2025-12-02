La danse française au XVIIIe s. (revue Le Monde Français du Dix-Huitième Siècle/Eighteenth-Century French World)

Le Monde Français du Dix-Huitième Siècle/Eighteenth-Century French World vol. 11.1 (2026) est à la recherche d'articles sur les définitions ou l'imaginaire de la danse au dix-huitième siècle.

Telle que représentée dans la littérature française: "on dansera si l'on veut" indique Marivaux dans l'une de ses pièces. Le dix-huitième siècle français cherche la place de la danse comme spectacle intégré ou non à d'autres spectacles. Les mémoires rapportent si les nobles dansent aussi aux bals des campagnes, et pourquoi l'origne de l'inégalité parmi les hommes est mis sur le compte du bal public, selon Rousseau. La danse remplit plusieurs fonctions dans les textes de fiction et les mémoires, parce que les écrivains sont parfois danseurs, musiciens. Elle est à la fois nécessaire à l'éducation, à la mise en valeur de soi sous le regard des autres, une sorte de polissage de la posture et de la gestuelle individuelle, et vilipendée comme néfaste, chez Genlis par exemple, un spectacle frivole ou moral pour Voltaire., etc...

Un second volet concerne la danse française (organisation, adaptation, devenir) de la cour aux colonies, ou en tournée en Europe (Marie Sallé ou bien Vestris en Angleterre par exemple). Sa diffusion par des maîtres de danse (et le statut ambigu de ces derniers) implique des activités multiples: ils sont chorégraphes, maîtres d'arme, parfois confondus avec la noblesse sans y être le moins du monde intégrés, danseurs eux-mêmes. Le spectacle esthétique et sportif du geste réglé se fraye une condition à part entre labeur manuel et héroïsme détaché de l'utilitaire ou d'une fonction autre, une sorte de célébration corporelle de dépassement des limites, ou de limites justement. Elle est comparée à la sculpture, entre immobilité et mouvement, à la pantomime (mais quelle est-elle?...), elle est terre à terre, celle des pieds qui glissent tandis que les bras semblent nager, ou bien faite de bonds et de coups de pieds agiles... dangereuse, maussade ou festive, révolutionnaire...

Ce numéro cherche à mieux saisir cet art protéiforme du dix-huitième siècle aux agents et finances si diverses.

Ecrire à Servanne Woodward pour votre proposition d'article d'ici la fin février 2026: swoodwar@uwo.ca